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    Отбор ЧЕ-2020. Дубль Мораты помог Испании обыграть Мальту, Швеция упустила победу над Норвегией

    Завершились три матча второго тура отбора Евро-2020 в группе F.

    Испания обыграла Мальту со счетом 2:0 благодаря дублю Альваро Мораты.

    Норвегия вырвала ничью у Швеции. Один из мячей в активе полузащитника «Краснодара» Виктора Классона.

    Румыния разгромила Фарерские острова со счетом 4:1. Герой встречи – Клаудиу Кешеру, на его счету два гола и один ассист.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа F. 2-й тур

    Мальта – Испания 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мората, 31; 0:2 – Мората, 73.

    Норвегия – Швеция – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Йонсен, 41; 2:0 – Кинг, 59; 2:1 – Классон, 70; 2:2 – Квайсон, 86; 2:3 – Квайсон, 90+1; 3:3 – Камара, 90+7.

    Румыния – Фарерские острова – 4:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Дяк, 26; 2:0 – Кешерю, 29; 3:0 – Кешерю, 32; 3:1 – Давидсен (с пенальти), 40; 4:1 – Пушкаш, 63.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4564

      KLIM777 4 минуты назад

      испанцы конечно удивили, черти кого вызвали в состав и выиграли кое как) лошки

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