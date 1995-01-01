Отбор ЧЕ-2020. Дубль Мораты помог Испании обыграть Мальту, Швеция упустила победу над Норвегией

Завершились три матча второго тура отбора Евро-2020 в группе F.

Испания обыграла Мальту со счетом 2:0 благодаря дублю Альваро Мораты.

Норвегия вырвала ничью у Швеции. Один из мячей в активе полузащитника «Краснодара» Виктора Классона.

Румыния разгромила Фарерские острова со счетом 4:1. Герой встречи – Клаудиу Кешеру, на его счету два гола и один ассист.

Отбор ЧЕ-2020. Группа F. 2-й тур

Мальта – Испания 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мората, 31; 0:2 – Мората, 73.

Норвегия – Швеция – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Йонсен, 41; 2:0 – Кинг, 59; 2:1 – Классон, 70; 2:2 – Квайсон, 86; 2:3 – Квайсон, 90+1; 3:3 – Камара, 90+7.

Румыния – Фарерские острова – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Дяк, 26; 2:0 – Кешерю, 29; 3:0 – Кешерю, 32; 3:1 – Давидсен (с пенальти), 40; 4:1 – Пушкаш, 63.

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