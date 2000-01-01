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    У Черышева 9 голов в последних 10 матчах за сборную России

    Сборная России играет на выезде с командой Казахстана в рамках отбора на Евро-2020 (2:0, перерыв).

    На 19-й и 45-й минутах забил полузащитник гостей Денис Черышев.

    Мячи стали для него третьим и четвертым в последних трех матчах за национальную команду. Прежде он забивал Бельгии (1:3, отбор Евро) и Турции (2:0, Лига наций).

    В последних десяти официальных играх за сборную у футболиста «Валенсии» девять голов. Четыре из них он забил во время домашнего ЧМ-2018, по итогам которого разделил вторую строчку в списке бомбардиров с Антуаном Гризманном, Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду и Килианом Мбаппе.

    Источник: Твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1448

      vitvik 6 минут назад

      Воспитанник испанского королевского клуба. Сын бывшего хорошего нападающего.

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      Рейтинг: +533

      Sviro 13 минут назад

      Жаль, не удалось хет-трик сделать. Молодцы ребята. Пока кокорин с мамаевым "отдыхают" ребята дело делают . Каждый выбирает свои предпочтения.

      0
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      Рейтинг: +13490

      VVM1964 14 минут назад

      Двоякое впечатление оставил - много ошибок при обработке мяча .

      0
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      Рейтинг: +1468

      Черкизовский Кот 21 минуту назад

      Посмотрите на ЮТуб нарезку первого матча в истории сборной. Россия - Мексика 1992 год. Второй гол тогда был ну просто точная копия первого гола Черышева!!!

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      Рейтинг: +192

      латунный сепаратист 21 минуту назад

      а мяч принять и обработать не может

      0
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      Рейтинг: +1525

      maygli 22 минуты назад

      Один из лучших игроков в нашей сборной.

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      Рейтинг: +216

      Cнег 28 минут назад

      Удачи в Валенсии и голов за Россию!

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      Рейтинг: +722

      Леха из Твери 1 час назад

      Сразу видно, кто играет в Европе. Открывается, обостряет, замыкает. Единственное, что печально это его обработка мяча в некоторых ситуациях. Порой лишнее его касание и мяч теряется, или на ходу умудряется за боковую мяч отпустить.

      6
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      Рейтинг: +1614

      Челнинец 1 час назад

      не зря всю жизнь в Европе играет!

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      SummerHAze 1 час назад

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