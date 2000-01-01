У Черышева 9 голов в последних 10 матчах за сборную России

Сборная России играет на выезде с командой Казахстана в рамках отбора на Евро-2020 (2:0, перерыв).

На 19-й и 45-й минутах забил полузащитник гостей Денис Черышев.

Мячи стали для него третьим и четвертым в последних трех матчах за национальную команду. Прежде он забивал Бельгии (1:3, отбор Евро) и Турции (2:0, Лига наций).

В последних десяти официальных играх за сборную у футболиста «Валенсии» девять голов. Четыре из них он забил во время домашнего ЧМ-2018, по итогам которого разделил вторую строчку в списке бомбардиров с Антуаном Гризманном, Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду и Килианом Мбаппе.