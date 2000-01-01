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    Россия встретится с Казахстаном в отборе к Евро-2020

    Сборная России сегодня встретится с Казахстаном во втором туре квалификационного раунда к Евро-2020.

    В стартовой игре отборочного цикла команда Станислава Черчесова уступила Бельгии (1:3), а казахстанцы разгромили Шотландию (3:0).

    Всего Россия и Казахстан провели между собой две встречи (обе – товарищеские). Россияне одержали одну победу со счетом 6:0, один матч завершился нулевой ничьей.

    • Игра Казахстан – Россия пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18615

      gol_kak_sokol 35 минут назад

      Надеюсь на победу вопреки Черчесу.

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      Рейтинг: +1093

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 37 минут назад

      Тактика России -- это "автобус" в своей штрафной и надеяться на ошибку соперника. Наши миллионеры только так умеют.

      0
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      Рейтинг: +531

      Тони Монтана Б 42 минуты назад

      Приехали в Астану уехали из Нур Султана ;D

      0
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      Рейтинг: +869

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Всё вернулось на свои места.
      Матчи сборной России не хочется смотреть.

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      Рейтинг: +6126

      alex1951 1 час назад

      Матч века! А то...
      Что то ,кроме Черчеса и пары-тройки его кривоножек уж и не высказался....
      Вроде начинает доходить ,что футбол в России - как говорится не бабье дело...
      Дожили,что ничьи и поражения с забитыми мячами -будут за счастье считаться...
      И пусть страна Кумыса победит ,может этот факт ускорит взорвать всю эту пирамиду наглых,жадных,придурковатых деятелей !

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      Рейтинг: +2380

      BarStep > alex1951 43 минуты назад

      Переживай за своих кривоножек и своих наглых,жадных,придурковатых деятелей... Без вашего прибалтийского участия со стороны есть кому поговорить о сборной России..

      0
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      Рейтинг: +6126

      alex1951 > BarStep 7 минут назад

      Отвечу ,по возможности ,вежливо...
      Россия правопреемник СССР.Раз.
      Ты еще в проекте был ,когда моему поколению довелось видеть лучшие времена ,т.е. есть с чем сравнивать.Два.
      Мои кривоножки ,в недалеком прошлом ,разок дернули Россию,была и ничья.Три.
      Я не занимаюсь противопоставлением , не злорадствую,а также желаю видеть Россию в числе лидеров европейского футбола. И футбол - это спорт,он для всех и не тебе указывать ,чего ,кого и как мне переживать.Четыре. Удачи....

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