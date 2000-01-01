Россия встретится с Казахстаном в отборе к Евро-2020

Сборная России сегодня встретится с Казахстаном во втором туре квалификационного раунда к Евро-2020.

В стартовой игре отборочного цикла команда Станислава Черчесова уступила Бельгии (1:3), а казахстанцы разгромили Шотландию (3:0).

Всего Россия и Казахстан провели между собой две встречи (обе – товарищеские). Россияне одержали одну победу со счетом 6:0, один матч завершился нулевой ничьей.