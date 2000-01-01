Россия встретится с Казахстаном в отборе к Евро-2020

Надеюсь на победу вопреки Черчесу.
Сборная России сегодня встретится с Казахстаном во втором туре квалификационного раунда к Евро-2020.
В стартовой игре отборочного цикла команда Станислава Черчесова уступила Бельгии (1:3), а казахстанцы разгромили Шотландию (3:0).
Всего Россия и Казахстан провели между собой две встречи (обе – товарищеские). Россияне одержали одну победу со счетом 6:0, один матч завершился нулевой ничьей.
- Игра Казахстан – Россия пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.