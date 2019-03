Бельгия поблагодарила Россию. Команда убралась после себя в раздевалке по примеру японцев

Сборная России после поражения в матче 1-го тура отбора Евро-2020 от сборной Бельгии (1:3) не забыла убрать за собой в раздевалке стадиона «Король Бодуэн».

Бельгийская сторона отметила это и поблагодарила российскую национальную команду в твиттере:

«Спасибо (прим. – по-русски). Безопасной поездки обратно и удачи в отборе к Евро!»

Твиттер сборной России ответил по-французски:

«Спасибо большое и удачи!».

Спаси́бо @TeamRussia!



Have a safe trip back to #Russia and good luck with your #EuropeanQualifiers! #BELRUS #EURO2020#COMEONBELGIUM