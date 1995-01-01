Бельгия поблагодарила Россию. Команда убралась после себя в раздевалке по примеру японцев

Хоть в этом не стыдно.
Сборная России после поражения в матче 1-го тура отбора Евро-2020 от сборной Бельгии (1:3) не забыла убрать за собой в раздевалке стадиона «Король Бодуэн».
Бельгийская сторона отметила это и поблагодарила российскую национальную команду в твиттере:
«Спасибо (прим. – по-русски). Безопасной поездки обратно и удачи в отборе к Евро!»
Твиттер сборной России ответил по-французски:
«Спасибо большое и удачи!».
- Чистоплотность – пример преемственности с ЧМ-2018, на котором делегация сборной Японии и их болельщики убирали за собой вплоть до зрительских мест.
- В следующем матче России сыграет с Казахстаном. Игра пройдет 24 марта в Астане.
Спаси́бо @TeamRussia!
Have a safe trip back to #Russia and good luck with your #EuropeanQualifiers! #BELRUS #EURO2020#COMEONBELGIUM