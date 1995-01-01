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    Бельгия поблагодарила Россию. Команда убралась после себя в раздевалке по примеру японцев

    Сборная России после поражения в матче 1-го тура отбора Евро-2020 от сборной Бельгии (1:3) не забыла убрать за собой в раздевалке стадиона «Король Бодуэн».
    Бельгийская сторона отметила это и поблагодарила российскую национальную команду в твиттере:

    «Спасибо (прим. – по-русски). Безопасной поездки обратно и удачи в отборе к Евро!»

    Твиттер сборной России ответил по-французски:

    «Спасибо большое и удачи!».

    • Чистоплотность – пример преемственности с ЧМ-2018, на котором делегация сборной Японии и их болельщики убирали за собой вплоть до зрительских мест.
    • В следующем матче России сыграет с Казахстаном. Игра пройдет 24 марта в Астане.

    Источник: Официальный твиттер сборной Бельгии

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    Сегодня, 07:13
    Комментарии19
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      Рейтинг: +943

      petrucho-spb 4 минуты назад

      Хоть в этом не стыдно.

      0
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      Рейтинг: +1103

      PNZ1985 5 минут назад

      шоу маст гоу он! ждем позора в виде ничьей с казахами! ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63147

      Рубик Докоян 29 минут назад

      Сегодня убираются в раздевалке, а завтра уберутся с отбора на ЧЕ 2020г. с такой игрой...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      koli4ka 41 минуту назад

      уборщики сбродной РФ сегодня ночью чартерным рейсом уже вылетели в столицу Казахстана Нурсултан...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      Dmirubo 56 минут назад

      Самые высокооплачиваемые уборщики в мире:)

      4
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      Рейтинг: +4533

      KLIM777 58 минут назад

      грязные памперсы))

      0
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      Рейтинг: +1177

      ivan-football-fan 1 час назад

      Интересно....кто-нибудь этих наших юных "миллионеров от футбола" у нас в Расее ПРОБОВАЛ ЗАСТАВИТЬ УБИРАТЬСЯ ЗА СОБОЙ В РАЗДЕВАЛКЕ?)))
      Представляете картину: после очередного проигрыша дежурные пай-мальчики Кокорин, Мамаев и Головин собирают и выкидивают мусор (шприцы, бутылки, баночки из-под таблеток и т.д.), подметают и моют полы в подтрибунных помещениях, а потом вежливо садятся в свои лексусы и вежливо, не матерясь, шипят шинами по бабам и барам?))

      0
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      Рейтинг: +1177

      ivan-football-fan 1 час назад

      и всё-таки... СДЕЛАЛИ МЫ ИХ, СДЕЛАЛИ!

      0
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      Рейтинг: +9873

      bset 1 час назад

      Японцы убрались - молодцы. Наши убрали - ха ха ха, вам лучше убираться, чем в футбол играть. Это прям какая-то противоположность патриотизма уже. Сразу вспоминается ЧМ, когда кто-то говорил, что японцы молодцы, в национальных костюмах болеют, в кимоно. А наши как дураки кокошники надели. Та же история - все иностранное круто, все наше позор.

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      Рейтинг: +1177

      ivan-football-fan > bset 1 час назад

      Есть разница:
      Японцы убираются за собой всегда и везде.
      Это - национальный характер и воспитание.
      Обычно уборка - прерогатива специальных служб. Это - в странах с нормальной экономикой.
      Наши убираются только "НА ЭКСПОРТ". У себя дома для того, чтобы мусор начали убирать, создали "Рсмусор" и отдали "бизнес за наш опять счёт" БЛИЖНЕМУ КРУГУ.

      2
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      Рейтинг: +221

      Vistavas 1 час назад

      Похоже этой сборной, уборка удается лучше, чем игра...

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      Рейтинг: +1177

      ivan-football-fan > Vistavas 1 час назад

      ВОТ!))+

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