Джикия: «Знали, как будут играть бельгийцы. Мы сами ошиблись и поплатились за это»

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал результат встречи с командой Бельгии.
Россияне уступили со счетом 1:3 в первом матче отборочного цикла Евро-2020.
– Прежде всего, сами ошиблись и поплатились за это. Только сами виноваты.
– В целом в защите провели хороший матч, не считая ошибок, за которые бельгийцы наказывали?
– Не согласен, потому что очень много допустили. Не могу сказать, что сыграли хорошо.
– Соперник удивил сегодня?
– Мы примерно знали, как они будут играть, в принципе, так и получилось. Они убегали в быстрые контратаки, что им и помогло очень.
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