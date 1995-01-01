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    Джикия: «Знали, как будут играть бельгийцы. Мы сами ошиблись и поплатились за это»

    Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал результат встречи с командой Бельгии.

    Россияне уступили со счетом 1:3 в первом матче отборочного цикла Евро-2020.

    – Прежде всего, сами ошиблись и поплатились за это. Только сами виноваты.

    – В целом в защите провели хороший матч, не считая ошибок, за которые бельгийцы наказывали?

    – Не согласен, потому что очень много допустили. Не могу сказать, что сыграли хорошо.

    – Соперник удивил сегодня?

    – Мы примерно знали, как они будут играть, в принципе, так и получилось. Они убегали в быстрые контратаки, что им и помогло очень.

    Источник: Sports.ru

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