Глушаков: «Мне всего-то 32. Надеюсь и уверен, что еще вернусь в сборную»

Правильно, Глушак...
Я, вот, тоже.... После просмотра игры ЭТОЙ сборной...подумал: А чё? МНЕ ВСЕГО-ТО 58...
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную.
«Надеюсь ли вернуться в сборную? Мне всего-то 32. У нас Игнашевич в 38 играл. Конечно, хочу вернуться в сборную. Надеюсь и уверен, что ещe вернусь», — «Чемпионат» цитирует Глушакова в эфире «Матч ТВ».
Команда Станислава Черчесова играет на выезде с Бельгией в рамках отбора Евро-2020. Счет 2:1.
- «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи в Брюсселе.
- Последний матч Глушакова за сборную состоялся в марте 2018 года.