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    Глушаков: «Мне всего-то 32. Надеюсь и уверен, что еще вернусь в сборную»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную.

    «Надеюсь ли вернуться в сборную? Мне всего-то 32. У нас Игнашевич в 38 играл. Конечно, хочу вернуться в сборную. Надеюсь и уверен, что ещe вернусь», — «Чемпионат» цитирует Глушакова в эфире «Матч ТВ».

    Команда Станислава Черчесова играет на выезде с Бельгией в рамках отбора Евро-2020. Счет 2:1.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan 38 минут назад

      Правильно, Глушак...
      Я, вот, тоже.... После просмотра игры ЭТОЙ сборной...подумал: А чё? МНЕ ВСЕГО-ТО 58...

      0
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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan 45 минут назад

      Когда увидел в составе Жиркова, написал: "...Возвращение живых мертвецов-2"
      Думал...пошутил...

      0
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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan 47 минут назад

      В ЭТУ сборную? Даже не надейся - ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁШЬСЯ... Лет этак через пять вполне будет впору...

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      Рейтинг: +57

      Шелкопёр 55 минут назад

      Возвращайся. Хуже не будет. Лучше тоже.

      1
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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan > Шелкопёр 47 минут назад

      ...и то))+

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      Рейтинг: +1380

      С-Пб on-line 1 час назад

      "Надеюсь и уверен"...куя ты кнопколайк

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      Рейтинг: +13412

      VVM1964 1 час назад

      Вот тебя не было и мы Бельгийцам проиграли )))))

      1
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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan > VVM1964 46 минут назад

      ВОТ!)))++

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      Рейтинг: +514

      ruded 1 час назад

      теперь если только по пляжному..

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      Рейтинг: +19

      SummerHAze 1 час назад

      Акстись

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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan > SummerHAze 38 минут назад

      )) на себе не показывай)))++

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