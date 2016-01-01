Глушаков: «Мне всего-то 32. Надеюсь и уверен, что еще вернусь в сборную»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о возможном возвращении в сборную.

«Надеюсь ли вернуться в сборную? Мне всего-то 32. У нас Игнашевич в 38 играл. Конечно, хочу вернуться в сборную. Надеюсь и уверен, что ещe вернусь», — «Чемпионат» цитирует Глушакова в эфире «Матч ТВ».

Команда Станислава Черчесова играет на выезде с Бельгией в рамках отбора Евро-2020. Счет 2:1.