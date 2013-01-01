Кубок Англии. «Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 и выбил «Суонси» из розыгрыша турнира

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Суонси» в 1/4 финала Кубка Англии – 3:2. К середине второго тайма команда Хосепа Гвардиолы проигрывала 0:2.

На 69-й минуте гол забил Давид Силва, на 78-й Кристоффер Нордфельдт (в свои ворота). Победный гол на 89-й минуте забил Серхио Агуэро.

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка.

Кубок Англии. 1/4 финала

Суонси – Манчестер Сити – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Граймс (с пенальти), 20; 2:0 – Целина, 29; 2:1 – Силва, 69; 2:2 – Нордфельдт (в свои ворота), 78; 2:3 – Агуэро, 89.

Нереализованный пенальти: нет – Агуэро, 78.

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