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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 и выбил «Суонси» из розыгрыша турнира

    «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Суонси» в 1/4 финала Кубка Англии – 3:2. К середине второго тайма команда Хосепа Гвардиолы проигрывала 0:2.

    На 69-й минуте гол забил Давид Силва, на 78-й Кристоффер Нордфельдт (в свои ворота). Победный гол на 89-й минуте забил Серхио Агуэро.

    «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка.

    Кубок Англии. 1/4 финала

    Суонси – Манчестер Сити – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Граймс (с пенальти), 20; 2:0 – Целина, 29; 2:1 – Силва, 69; 2:2 – Нордфельдт (в свои ворота), 78; 2:3 – Агуэро, 89.

    Нереализованный пенальти: нет – Агуэро, 78.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 минут назад

      Тяжело играть на три фронта Мансити. И, если в ЛЧ им трудно рассчитывать на успех, то в Англии они могут выиграть все три трофея.

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      Рейтинг: +23

      Olymp2 51 минуту назад

      А чего ты хотел - зацени сколько бабла у Сити и что такое валлийский клуб!

      1
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      Рейтинг: +118

      Best_forever 54 минуты назад

      Смотрел. Судья гад! Не пустил Суонси. При счете 2-1 пенальти не было, защитник чисто выбил мяч а Стерлинг упал, и послдний Агуэро из офсайда. Обидно за мужиков из Суонси - спустя 59 лет могли в полуфинал выйти, а один козел .....

      1
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 > Best_forever 6 минут назад

      пенальти может не самый очевидный, но он был. не играл там защитник в мяч, не надо тут сочинять.

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      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 1 час назад

      Отскочили)))

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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 1 час назад

      Сити с какого-то перепугу решил, что может обыграть Суонси без защиты и опорной зоны, потому и такие трудности возникли на ровном месте, т.к. дружина Пепа на 2 головы сильнее лебедей, и это было видно весь матч. Ну и в атаке пороли моменты как не знаю кто. Сити заслуженно идёт дальше, жаль, что только победный гол Агуэро с душком получился - кажется, там был небольшой оффсайд.

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