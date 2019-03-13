Впервые за 8 лет в четвертьфинал ЛЧ вышли 3 команды АПЛ. «Ливерпуль» сегодня сыграет с «Баварией»

«Манчестер Сити» обыграл «Шальке» в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 10:2.

Команда Хосепа Гвардиолы стала третьим представителем английской Премьер-лиги на стадии 1/4 финала. Ранее «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» прошли «ПСЖ» и дортмундскую «Боруссию» соответственно.

Три английских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2010/11. Тогда «Тоттенхэм» уступил «Реалу» с общим счетом 0:5, а «МЮ» прошел «Челси» (3:1) и в итоге уступил «Барселоне» в финале (1:3).