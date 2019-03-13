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    Впервые за 8 лет в четвертьфинал ЛЧ вышли 3 команды АПЛ. «Ливерпуль» сегодня сыграет с «Баварией»

    «Манчестер Сити» обыграл «Шальке» в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 10:2.

    Команда Хосепа Гвардиолы стала третьим представителем английской Премьер-лиги на стадии 1/4 финала. Ранее «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» прошли «ПСЖ» и дортмундскую «Боруссию» соответственно.

    Три английских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2010/11. Тогда «Тоттенхэм» уступил «Реалу» с общим счетом 0:5, а «МЮ» прошел «Челси» (3:1) и в итоге уступил «Барселоне» в финале (1:3).

    • В 23:00 мск «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Баварией» (0:0 в первом матче).
    • Четыре английские команды последний раз выходили в четвертьфинал ЛЧ в сезоне-2008/09.

    Источник: OptaJoe

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    13.03.2019 01:51
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 13:21

      Это можно назвать успехом АПЛ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 13 марта 2019, 09:25

      Баварию нахрен. Пусть 4 клуба будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 08:32

      К трио английских клубов сегодня может и Ливер присоединиться. Тот случай, когда забивать надо обеим командам, а не играть на удержание счёта.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 13 марта 2019, 08:16

      впервые наверно за 10 лет и 3 испанских клуба не прошли дальше 1/8 финала, реал, атлетико, валенсия

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