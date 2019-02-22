Дюков – о системе осень-весна: «Можно вернуться и обратно. Должна быть дискуссия, в рамках которой мы выберем нужный формат»

Президент РФС Александр Дюков высказал мнение по поводу возможности возвращения РПЛ на систему «весна-осень». По этой системе чемпионат России проводился с 1992-го по 2011 год.

«Есть у меня позиция по возвращению на систему весна-осень? Было бы правильно создать рабочую группу по этому поводу. Я не считаю, что решение, принятое в 2010 году, позволило изменить наш футбол и повысить его уровень. Но и не создало непреодолимых сложных проблем, и не был нанесен сильный урон.

Из плюсов – то, что мы синхронизировали наши календари. Для Премьер-лиги это важно. С другой стороны, мы потеряли месяц теплого времени, когда можно было играть. Хотя если вспомнить 2010 год, то была страшная жара, и игроки теряли сознание во время матчей. Можно вернуться и обратно. Но я не собираюсь принимать волюнтаристские решения. Это должен быть консенсус.

Я знаю позицию клубов, которые играют в еврокубках. Они будут категорически против. И клубы ФНЛ не видят особых проблем с осенью-весной. Я согласен с тем, что ПФЛ правильнее перевести в формат весна-осень. Вопрос, как это сделать. Если говорить о клубах, которые получают повышение, они смогут. Вопрос как быть с теми, кто покидают ФНЛ. Они же должны несколько месяцев чем-то себя занимать. Многие команды на этом переходе мы можем просто потерять. Команда уходит в ПФЛ, и пропускает несколько месяцев. Я готов к обсуждению, но нам не нужны новые конфликты. Должна быть дискуссия, в рамках которой мы должны выбрать нужный формат», – сказал Дюков.