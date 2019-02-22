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    Дюков – о системе осень-весна: «Можно вернуться и обратно. Должна быть дискуссия, в рамках которой мы выберем нужный формат»

    Президент РФС Александр Дюков высказал мнение по поводу возможности возвращения РПЛ на систему «весна-осень». По этой системе чемпионат России проводился с 1992-го по 2011 год.

    «Есть у меня позиция по возвращению на систему весна-осень? Было бы правильно создать рабочую группу по этому поводу. Я не считаю, что решение, принятое в 2010 году, позволило изменить наш футбол и повысить его уровень. Но и не создало непреодолимых сложных проблем, и не был нанесен сильный урон.

    Из плюсов – то, что мы синхронизировали наши календари. Для Премьер-лиги это важно. С другой стороны, мы потеряли месяц теплого времени, когда можно было играть. Хотя если вспомнить 2010 год, то была страшная жара, и игроки теряли сознание во время матчей. Можно вернуться и обратно. Но я не собираюсь принимать волюнтаристские решения. Это должен быть консенсус.

    Я знаю позицию клубов, которые играют в еврокубках. Они будут категорически против. И клубы ФНЛ не видят особых проблем с осенью-весной. Я согласен с тем, что ПФЛ правильнее перевести в формат весна-осень. Вопрос, как это сделать. Если говорить о клубах, которые получают повышение, они смогут. Вопрос как быть с теми, кто покидают ФНЛ. Они же должны несколько месяцев чем-то себя занимать. Многие команды на этом переходе мы можем просто потерять. Команда уходит в ПФЛ, и пропускает несколько месяцев. Я готов к обсуждению, но нам не нужны новые конфликты. Должна быть дискуссия, в рамках которой мы должны выбрать нужный формат», – сказал Дюков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2019 16:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 17:34

      Консенсуса не будет, а решение надо принимать не по результатом рабочей группы и в своём междусобойчике, а с привлечением широкой футбольной общественности и специалистов. Аргументы за и против выслушать, чего добились, какие успехи и в чём ? И каково болельщикам при новой системе мёрзнуть на трибунах. Что мы имели до 2010г и что имеем после на клубном уровне.

      2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 22 февраля 2019, 16:58

      Сделайте 20 команд

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 16:57

      Дискуссия- между кем и кем?

      0
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 22 февраля 2019, 16:55

      ну слава Богу, хоть Дюков не будет принимать "волюнтаристские решения")))) а то мы не помним, как его предшественник из того же клуба, Фурсенко, тоже ввязал всех в дискуссию по поводу этого отчаянного перехода, якобы, заботился об интересах российского футбола (это хохол то!!!), и продавил-таки этот "прожект", тогда клубы потеряли полгода, теперь этот "перец" будет всем лапшу вешать на уши о пользе перехода обратно на "весну-осень", поскольку пользы переход не принес никакой

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 февраля 2019, 16:51

      Дюков – о системе осень-весна....ТУПОЙ ЕЩЁ ТУПЕЕ !

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