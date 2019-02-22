Главные новости дня. «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 ЛЕ, у Дзагоева травма крестообразной связки

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2019 00:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2019, 09:49

      У Зенита и Ференбахчи одинаковое количество забитых мячей ( 1 гол
      в гостях за 2), а почему не было пенальти?

      0
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      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:27

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/menblog

      0
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      Рейтинг: +1170

      inzek 22 февраля 2019, 08:13

      кто подскажет когда жеребьёвка будет?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > inzek 22 февраля 2019, 09:12

      Сегодня.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 февраля 2019, 07:20

      красавцы наши, а Азмун походу дзюбу присадит на лавку))))

      3
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 22 февраля 2019, 06:39

      Краснодар неожиданно. Молодцы

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 февраля 2019, 01:19

      Поздравляю бомжей и быков с победой!
      Верил в вас до конца. Молодцы!
      Желаю вам встретится в финале ЛЕ.

      4
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 22 февраля 2019, 01:06

      Зенит-Валенсия. Краснодар-Ренн будет)

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      Рейтинг: +54

      Nazarenko Sergey > Леха из Твери 22 февраля 2019, 01:16

      Всё равно .только не Зенит - Краснодар...

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      Рейтинг: +6913

      батог > Nazarenko Sergey 22 февраля 2019, 06:18

      А с другой стороны, одна команда проходит 120% !!!

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