Главные новости дня. «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 ЛЕ, у Дзагоева травма крестообразной связки

Сарри может возглавить «Рому».

Президент «Атлетико»: «До появления VAR была проблема. Теперь их две».

ЦСКА подтвердил травму крестообразной связки у Дзагоева. Сегодня игрок перенес операцию.

ЦСКА начал переговоры с «Сан-Паулу» по трансферу защитника Уолса. За него просят 15 миллионов.

«Ростов» арендовал Мевлю у «Зенита».

«Зенит» победил «Фенербахче» благодаря голам Азмуна и Оздоева.

«Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить». Дзюба отказался комментировать игру с «Фенербахче».

Лига Европы. «Краснодар» сыграл вничью с «Байером» и вышел в 1/8