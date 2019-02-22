Главные новости дня. «Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 ЛЕ, у Дзагоева травма крестообразной связки

У Зенита и Ференбахчи одинаковое количество забитых мячей ( 1 гол
в гостях за 2), а почему не было пенальти?
Сарри может возглавить «Рому».
Президент «Атлетико»: «До появления VAR была проблема. Теперь их две».
ЦСКА подтвердил травму крестообразной связки у Дзагоева. Сегодня игрок перенес операцию.
ЦСКА начал переговоры с «Сан-Паулу» по трансферу защитника Уолса. За него просят 15 миллионов.
«Ростов» арендовал Мевлю у «Зенита».
«Зенит» победил «Фенербахче» благодаря голам Азмуна и Оздоева.
«Вы нас поливаете, поливаете. Не хочу говорить». Дзюба отказался комментировать игру с «Фенербахче».
Лига Европы. «Краснодар» сыграл вничью с «Байером» и вышел в 1/8