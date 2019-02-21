Президент «Атлетико»: «До появления VAR была проблема. Теперь их две»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал видеопомощника арбитра (VAR) во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0).

После просмотра VAR на 70-й минуте главный судья встречи Феликс Цвайер отменил гол нападающего Альваро Мораты из-за нарушения правил в атаке на защитнике Джорджо Кьеллини. После этого Сересо покинул свою ложу на стадионе и отправился досматривать игру в раздевалку.

Как рассказала журналистка канала Movistar+ Моника Марчанте, время от времени он выходил из комнаты и делал негативные комментарии по поводу VAR. По ее словам, он смотрел голы по телевизору. Он был возмущен, а после окнчания матча продолжал говорить: «Позвольте мне сказать вам, это позор».

«До появления VAR была проблема. Теперь их две...» – сказал Сересо.