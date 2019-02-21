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    Президент «Атлетико»: «До появления VAR была проблема. Теперь их две»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал видеопомощника арбитра (VAR) во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0).

    После просмотра VAR на 70-й минуте главный судья встречи Феликс Цвайер отменил гол нападающего Альваро Мораты из-за нарушения правил в атаке на защитнике Джорджо Кьеллини. После этого Сересо покинул свою ложу на стадионе и отправился досматривать игру в раздевалку.

    Как рассказала журналистка канала Movistar+ Моника Марчанте, время от времени он выходил из комнаты и делал негативные комментарии по поводу VAR. По ее словам, он смотрел голы по телевизору. Он был возмущен, а после окнчания матча продолжал говорить: «Позвольте мне сказать вам, это позор».

    «До появления VAR была проблема. Теперь их две...» – сказал Сересо.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2019 14:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 февраля 2019, 17:46

      Хорошо выразился..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2019, 17:03

      Хотели как лучше, получилось как всегда....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 16:59

      Ретроградство и упоротость руководства ФИФА и УЕФА по своевременному принятию ВАР, разработка чётких методических указаний, что смотрим, как и по чьей инициативе, просмотр носит обязательный характер, а не рекомендательный и т.д. Уже давно в десятках видах спорта это работает и только в футболе репу чешут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 16:57

      А что разве при взятии ворот нарушения не было?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 февраля 2019, 16:52

      а хер тут поделаешь если все настолько субъективно, что тут хоть ВАР, хоть не ВАР до колупаться до трети всех голов можно, то руку положил на плечо, то ногой кого то задел, то подтолкнул, ВАР открыл новый уровень "детализации" происходящего и не все судьи готовы к этому, раньше как на глаз увиделось так и принял решение, а тут малейшие детали видны стали.

      Там и Диего при желании за симуляцию вторую желтую вписать можно было. Вот судьям и надо определиться с уровнем своего буквоедства.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 февраля 2019, 16:10

      За точно такое же нарушение другой гол не отменили

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 21 февраля 2019, 15:46

      Недовольные были и будут всегда,,,,,ну а прогресс не остановить,,,и с этим не что не поделаешь,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > slavutiq70 21 февраля 2019, 16:08

      К сожалению вар это не прогресс

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Zubo 21 февраля 2019, 17:53

      Прогресс,,,в хоккее уже сколько лет и не кто не против и здесь обкатается,,,,,да и сейчас больше правильных решений чем неправильных,Да и с голом Атлетико,,,фол в нападение был,,,,и что не так с вар тогда????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zubo 21 февраля 2019, 19:32

      А что???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 21 февраля 2019, 15:38

      Полностью согласен. ВАР это официальное прикрытие судейских предвзятых ошибок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > sergeIKAZ 21 февраля 2019, 19:33

      Ну как,ну как покажи,где предвзятость???

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 21 февраля 2019, 15:32

      Абсолютно в *опу верно!!!Что то уефа мутит мутку!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > mutabor0992 21 февраля 2019, 19:33

      Ой,да ты что???ВАР конечно помеха???

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 февраля 2019, 15:26

      Золотые слова....

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > prtcs 21 февраля 2019, 19:34

      Бред собираешь какой-то

      1
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