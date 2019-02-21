ЦСКА подтвердил травму крестообразной связки у Дзагоева. Сегодня игрок перенес операцию

Да, заканчивать ему уже надо с футболом в качестве игрока.
ЦСКА подтвердил, что полузащитник Алан Дзагоев получил повреждение крестообразной связки в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).
По информации официального сайта армейцев, сегодня футболист перенес операцию в Германии на правом колене.
Сроки восстановления будут определены позднее.
- В этом сезоне россиянин провел за ЦСКА 11 матчей.
- В начале ноября хавбек получил травму в игре РПЛ с «Динамо», от которой восстановился в январе.
- Контракт Дзагоева с красно-синими истекает этим летом.