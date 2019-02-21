ЦСКА подтвердил травму крестообразной связки у Дзагоева. Сегодня игрок перенес операцию

ЦСКА подтвердил, что полузащитник Алан Дзагоев получил повреждение крестообразной связки в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).

По информации официального сайта армейцев, сегодня футболист перенес операцию в Германии на правом колене.

Сроки восстановления будут определены позднее.