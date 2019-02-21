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    ЦСКА подтвердил травму крестообразной связки у Дзагоева. Сегодня игрок перенес операцию

    ЦСКА подтвердил, что полузащитник Алан Дзагоев получил повреждение крестообразной связки в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).

    По информации официального сайта армейцев, сегодня футболист перенес операцию в Германии на правом колене.

    Сроки восстановления будут определены позднее.

    • В этом сезоне россиянин провел за ЦСКА 11 матчей.
    • В начале ноября хавбек получил травму в игре РПЛ с «Динамо», от которой восстановился в январе.
    • Контракт Дзагоева с красно-синими истекает этим летом.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    21.02.2019 18:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 февраля 2019, 13:44

      Да, заканчивать ему уже надо с футболом в качестве игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 22 февраля 2019, 12:08

      Жалко конечно , если бы не такие частые травмы может быть даже в Европу смог бы уехать , а теперь как бы карьеру не пришлось завершать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 22 февраля 2019, 00:57

      да уже на пенсию пора.... Хрустальнее Абеля.........даже Гонсалес не такой хрустальный был

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 февраля 2019, 21:17

      он не только операцию перенес,но и детского хирурга,ортопеда,педиатра вспоминает есенинскими фразами...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 20:15

      Поправляйся Алан. Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 21 февраля 2019, 20:06

      Алан по всей видимости хрустальный. 15 травм, это пенсия.

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2019, 20:05

      Очень обидно! Выздоравливай!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 февраля 2019, 19:32

      Алану здоровья и возвращения в основной состав команды ЦСКА.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 февраля 2019, 18:52

      видно все карьере конец пора на пенсию

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 февраля 2019, 18:51

      И постигла Алана судьба Цауни, тот так же блестяще выстрелил, но потом замучили травмы

      9
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Skull_Boy 21 февраля 2019, 18:59

      Алан поярче будет.Что то не так с нашей спортивной медициной.

      6
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