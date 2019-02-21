Сарри может возглавить «Рому»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Серию А.

Как сообщает Repubblica, в услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома».

По информации издания, советник президента римлян Джеймса Палотты Франко Бальдини уже дважды связывался с Сарри, чтобы договориться о встрече, которая состоялась в Лондоне.

На ней Бальдини обсудил с итальянцем возможность его прихода в клуб после окончания этого сезона.

Ранее сообщалось, что Сарри в ближайшее время может покинуть «Челси» из-за неудовлетворительных результатов. По информации СМИ, его могут сменить Зинедин Зидан, Фрэнк Лэмпард или Леонид Слуцкий.