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    Сарри может возглавить «Рому»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Серию А.

    Как сообщает Repubblica, в услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома».

    По информации издания, советник президента римлян Джеймса Палотты Франко Бальдини уже дважды связывался с Сарри, чтобы договориться о встрече, которая состоялась в Лондоне.

    На ней Бальдини обсудил с итальянцем возможность его прихода в клуб после окончания этого сезона.

    Ранее сообщалось, что Сарри в ближайшее время может покинуть «Челси» из-за неудовлетворительных результатов. По информации СМИ, его могут сменить Зинедин Зидан, Фрэнк Лэмпард или Леонид Слуцкий.

    Источник: Repubblica

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    21.02.2019 13:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 16:46

      Кто возглавит Челси ближе к лету будет более ясно, а вот с Сарри похоже уже всё ясно. С ним расторгнут контракт по инициативе клуба.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 21 февраля 2019, 16:36

      Слуцкий, прям, ровня Зидану!!!!

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