Лига Европы. «Краснодар» сыграл вничью с «Байером» и вышел в 1/8

«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1). По итогам двух матчей российский клуб вышел в 1/8 финала.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Байер (Германия) – Краснодар (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 84; 1:1 – Арангис, 87.

Результат первого матча – 0:0

«Байер»: Градецки, Та, Драгович (Телин, 86), Бейли, Брандт, Аларио, Венделл, Арангис, Вайзер, Хаверц (Баймгартлингер, 66), Фолланд.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон, Ольссон (Газинский, 61), Классон (Стоцкий, 77), Перейра, Каборе, Игнатьев (Сулейманов, 70), Петров.

Предупреждения: Драгович, 42 – Ольссон, 37; Перейра, 81; Стоцкий, 90+4.

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