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    Лига Европы. «Краснодар» сыграл вничью с «Байером» и вышел в 1/8

    «Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1). По итогам двух матчей российский клуб вышел в 1/8 финала.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Байер (Германия) – Краснодар (Россия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 84; 1:1 – Арангис, 87.

    Результат первого матча – 0:0

    «Байер»: Градецки, Та, Драгович (Телин, 86), Бейли, Брандт, Аларио, Венделл, Арангис, Вайзер, Хаверц (Баймгартлингер, 66), Фолланд.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон, Ольссон (Газинский, 61), Классон (Стоцкий, 77), Перейра, Каборе, Игнатьев (Сулейманов, 70), Петров.

    Предупреждения: Драгович, 42 – Ольссон, 37; Перейра, 81; Стоцкий, 90+4.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Надежда-2019. Один молодой парень разбудит весь русский футбол

    Источник: «Бомбардир»

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    22.02.2019 00:50
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 23 февраля 2019, 14:03

      Настоящие МУЖИКИ!!!

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 февраля 2019, 11:45

      Краснодар молодцы,,,,,,после первого матча был уверен что пройдут,,,,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 11:28

      Очень неожиданный результат не по счету а по игре. Молодцы Быки!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 22 февраля 2019, 10:35

      хорошая команда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 22 февраля 2019, 09:28

      Молотки!! Давайте жару дальше!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Ник_ЦСКА 22 февраля 2019, 10:18

      уже пофиг,кто попадёт в 1 / 8 нашим командам - очень сильный состав в ЛЕ,конечно хотелось бы прохода дальше...будем ждать жеребьёвки и болеть...

      2
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      Рейтинг: -28

      ivannaumov 22 февраля 2019, 08:28

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://7.ly/sportmen

      -3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 22 февраля 2019, 08:00

      СПАСИБО!!! "Краснодар" выдал чудо-игру. Лекарства так не помогают, как эта победа. Словами не передать, одни эмоции. Вперед,быки! Едем в аэропорт встречать.

      8
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 февраля 2019, 07:42

      Что русскому хорошо, то немцу смерть (правило выездного гола) Молодцы, с победой!

      5
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 22 февраля 2019, 07:30

      Красава Краснодар... даже не сомневался. что пройдут дальше

      4
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 22 февраля 2019, 07:00

      От старого Спартача Быкам уважуха.

      3
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