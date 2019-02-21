Mundo Deportivo: «Барселона» попросила своих посредников в Англии связаться с Рэшфордом

«Барселона», как уже сообщалось ранее, интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

Каталонцы уже обратились к своим посредникам в Англии и сказали им связаться с футболистом.

При этом сине-гранатовые понимают, что осуществить трансфер форварда будет очень сложно. Тем не менее, «Барселона» готова заплатить необходимую сумму, если «МЮ» все решит продать игрока.