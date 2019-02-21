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    Mundo Deportivo: «Барселона» попросила своих посредников в Англии связаться с Рэшфордом

    «Барселона», как уже сообщалось ранее, интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

    Каталонцы уже обратились к своим посредникам в Англии и сказали им связаться с футболистом.

    При этом сине-гранатовые понимают, что осуществить трансфер форварда будет очень сложно. Тем не менее, «Барселона» готова заплатить необходимую сумму, если «МЮ» все решит продать игрока.

    • В этом сезоне Рэшфорд провел за «Юнайтед» 32 матча, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Действующий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: Mundo Deportivo

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    21.02.2019 18:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 февраля 2019, 20:40

      не ну рэшфорд конечно красавчик и скорость отличная ! НО ЭТО УТКА !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 февраля 2019, 18:46

      При Мауре это было возможно, а теперь вряд ли. Рэшфорду существенно руководство клуба предлагает повысить зарплату при продлении контракта с МЮ.

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