Mundo Deportivo: «Барселона» попросила своих посредников в Англии связаться с Рэшфордом

не ну рэшфорд конечно красавчик и скорость отличная ! НО ЭТО УТКА !
«Барселона», как уже сообщалось ранее, интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.
Каталонцы уже обратились к своим посредникам в Англии и сказали им связаться с футболистом.
При этом сине-гранатовые понимают, что осуществить трансфер форварда будет очень сложно. Тем не менее, «Барселона» готова заплатить необходимую сумму, если «МЮ» все решит продать игрока.
- В этом сезоне Рэшфорд провел за «Юнайтед» 32 матча, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.
- Действующий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до 2020 года с возможностью продления еще на сезон.