Главные новости дня. Трагедия в академии «Фламенго», «Рубин» и Джанаев расторгли контракт

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://tok.pw/menblog
L’Equipe: Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 европейских лигах. Его зарплата – 3,3 миллиона в месяц.
В академии «Фламенго» случился пожар. Погибли 10 игроков в возрасте 14-17 лет.
«Нант» хочет вывести из обращения девятый номер, под которым играл Сала.
Ракитич попросил «Барселону» продать его. На полузащитника претендует «Интер».
«Рубин» и Джанаев расторгли контракт.
Хави призвал Месси перейти в «Аль-Садд».
Мужчина пожаловался на продавца формы сборной Шотландии в футбольную ассоциацию. Он обвинил его в сексизме.
Защита Мамаева подала жалобу на решение суда продлить арест игроку.