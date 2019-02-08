Главные новости дня. Трагедия в академии «Фламенго», «Рубин» и Джанаев расторгли контракт

L’Equipe: Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 европейских лигах. Его зарплата – 3,3 миллиона в месяц.

В академии «Фламенго» случился пожар. Погибли 10 игроков в возрасте 14-17 лет.

«Нант» хочет вывести из обращения девятый номер, под которым играл Сала.

Ракитич попросил «Барселону» продать его. На полузащитника претендует «Интер».

«Рубин» и Джанаев расторгли контракт.

Хави призвал Месси перейти в «Аль-Садд».

Мужчина пожаловался на продавца формы сборной Шотландии в футбольную ассоциацию. Он обвинил его в сексизме.

Защита Мамаева подала жалобу на решение суда продлить арест игроку.