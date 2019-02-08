«Нант» хочет вывести из обращения девятый номер, под которым играл Сала

Президент «Нанта» Вальдемар Кита заявил, что клуб собирается вывести из обращения девятый номер, под котором играл погибший нападающий Эмилиано Сала.

В январе французский клуб продал аргентинца в «Кардифф». После подписания контракта с валлийским клубом 28-летний футболист отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту».

21 января форвард вылетел в Уэльс на частном самолете, который пропал с радаров, не добравшись до места назначения.

В результате поисков обломки самолета были обнаружены на этой неделе на дне пролива Ла-Манш. В них нашли тело. Сегодня стало известно, что это тело Салы.

«У меня нет слов. Это трагедия, я подавлен. Эмилиано оставил свой след, поэтому, как и многие наши болельщики, я хочу почтить память еще раз, выведя из обращения номер девять», – сказал Кита.

Сала выступал за «Нант» с 2015 года.

Нападающий провел за «канареек» 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

Сала погиб