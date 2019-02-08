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    «Нант» хочет вывести из обращения девятый номер, под которым играл Сала

    Президент «Нанта» Вальдемар Кита заявил, что клуб собирается вывести из обращения девятый номер, под котором играл погибший нападающий Эмилиано Сала.

    В январе французский клуб продал аргентинца в «Кардифф». После подписания контракта с валлийским клубом 28-летний футболист отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту».

    21 января форвард вылетел в Уэльс на частном самолете, который пропал с радаров, не добравшись до места назначения.

    В результате поисков обломки самолета были обнаружены на этой неделе на дне пролива Ла-Манш. В них нашли тело. Сегодня стало известно, что это тело Салы.

    «У меня нет слов. Это трагедия, я подавлен. Эмилиано оставил свой след, поэтому, как и многие наши болельщики, я хочу почтить память еще раз, выведя из обращения номер девять», – сказал Кита.

    • Сала выступал за «Нант» с 2015 года.
    • Нападающий провел за «канареек» 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

    Сала погиб

    Источник: Официальный сайт «Нанта»

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    08.02.2019 14:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 8 февраля 2019, 15:25

      Бредятина!!!!даже номер Марадоны выводили из сборной Аргентины-а потом Месси появился...А тут трагедия, которая могла случиться с каждым футболистом...И что значит хочет -номер либо выводят,либо нет -а Нант хочет...думает типо

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