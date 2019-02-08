«Рубин» и Джанаев расторгли контракт

жаль Рубин...
«Рубин» объявил о расторжении контракта с голкипером Сосланом Джанаевым.
Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
«Рубин» объявил о расторжении контракта с голкипером Сосланом Джанаевым.
Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
Очищение ФНЛом???
Итог плачевный, одни нажились и набили карманы, а интересная команда и опытный тренер теперь у разбитого корыта. Команды по другим игровым видам спорта в Казани играют и процветают, а в футбол идёт жульё пилить бабло.
Рубин похож на донора, который решил сдать всю кровь.
Всё развалилось.Мне даже их не жалко.Их покарал Аллах за разгром Ростова.
Зря Рыжикова отпустили
Богатый город,великолепный стадион.Почему не поддержать команду.Да говорят на Рубине жулики ранее освоили млрд долларов, так что в Татарстане нельзя найти честных футбольных менеджеров?
Если Сослан уйдет в зенит, значит это первый сигнал, что Бердыев прийдёт туда же
Это будут самые печальные переходы сезона