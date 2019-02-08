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    «Рубин» и Джанаев расторгли контракт

    «Рубин» объявил о расторжении контракта с голкипером Сосланом Джанаевым.

    Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

    • 31-летний футболист перешел в «Рубин» из «Ростова» летом 2017 года.
    • В общей сложности вратарь провел за казанцев 23 матча (восемь – на ноль) и пропустил 17 голов.
    • Джанаев – воспитанник ЦСКА. Ранее он выступал за «КАМАЗ», московский «Спартак», «Ахмат» и владикавказский «Спартак».

    Источник: Твиттер «Рубина»

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    08.02.2019 14:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 февраля 2019, 21:49

      жаль Рубин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 19:06

      Очищение ФНЛом???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 19:05

      Итог плачевный, одни нажились и набили карманы, а интересная команда и опытный тренер теперь у разбитого корыта. Команды по другим игровым видам спорта в Казани играют и процветают, а в футбол идёт жульё пилить бабло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 18:27

      Рубин похож на донора, который решил сдать всю кровь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 февраля 2019, 18:19

      Всё развалилось.Мне даже их не жалко.Их покарал Аллах за разгром Ростова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 8 февраля 2019, 17:59

      Зря Рыжикова отпустили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 8 февраля 2019, 16:38

      Богатый город,великолепный стадион.Почему не поддержать команду.Да говорят на Рубине жулики ранее освоили млрд долларов, так что в Татарстане нельзя найти честных футбольных менеджеров?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 8 февраля 2019, 16:21

      Если Сослан уйдет в зенит, значит это первый сигнал, что Бердыев прийдёт туда же

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > geroin161 8 февраля 2019, 18:26

      Это будут самые печальные переходы сезона

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 16:15

      Выходит уйдет свободным агентом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 февраля 2019, 15:38

      Сколько сам Курбан продежится..вот вопрос.

      4
      Ответить
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