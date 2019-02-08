Мужчина пожаловался на продавца формы сборной Шотландии в футбольную ассоциацию. Он обвинил его в сексизме

Официальный розничный продавец формы сборной Шотландии JD Sports был вынужден убрать изображение девушки-модели из рекламного фото после жалобы одного из покупателей.

Отец двоих Саймон Кемп пожаловался в Шотландскую футбольную ассоциацию (SFA) после того, как зашел на сайт JD Sports, чтобы купить новую форму национальной команды для своей семьи.

В июне Кемп собирается со своими дочерью-футболисткой и сыном во Францию на игру женского чемпионата мира Шотландия – Англии. Мужчина был возмущен, увидев, что женская модель представлена на так, как мужская и детская версии. Девушка на фото была в рваных джинсах и сидела в свободной позе.

«С нетерпением ждал возможности взять моих детей на женский чемпионат мира и подумал, что куплю новые футболки для всех нас. Поэтому, пожалуйста, объясните, почему официальный продавец JD Sports представил моделей в форме для мальчиков и мужчин как спортсменов, а женскую модель в более повседневной позе», – написал Кемп в соцсети в обращении к SFA, добавив хештег #everydaysexism.

«И, кстати, моя дочь тоже играет в футбол, как и тысячи девочек. Какой это пример для них?», – добавил мужчина.

Также Кемп пожаловался, что комплекты продаются для мужчин, женщин и мальчиков, а не детей.

После просьбы футбольного ведомства JD Sports удалил фотографию и принес свои извинения.