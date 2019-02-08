Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мужчина пожаловался на продавца формы сборной Шотландии в футбольную ассоциацию. Он обвинил его в сексизме

    Официальный розничный продавец формы сборной Шотландии JD Sports был вынужден убрать изображение девушки-модели из рекламного фото после жалобы одного из покупателей.

    Отец двоих Саймон Кемп пожаловался в Шотландскую футбольную ассоциацию (SFA) после того, как зашел на сайт JD Sports, чтобы купить новую форму национальной команды для своей семьи.

    В июне Кемп собирается со своими дочерью-футболисткой и сыном во Францию на игру женского чемпионата мира Шотландия – Англии. Мужчина был возмущен, увидев, что женская модель представлена на так, как мужская и детская версии. Девушка на фото была в рваных джинсах и сидела в свободной позе.

    «С нетерпением ждал возможности взять моих детей на женский чемпионат мира и подумал, что куплю новые футболки для всех нас. Поэтому, пожалуйста, объясните, почему официальный продавец JD Sports представил моделей в форме для мальчиков и мужчин как спортсменов, а женскую модель в более повседневной позе», – написал Кемп в соцсети в обращении к SFA, добавив хештег #everydaysexism.

    «И, кстати, моя дочь тоже играет в футбол, как и тысячи девочек. Какой это пример для них?», – добавил мужчина.

    Также Кемп пожаловался, что комплекты продаются для мужчин, женщин и мальчиков, а не детей.

    После просьбы футбольного ведомства JD Sports удалил фотографию и принес свои извинения.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2019 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +123

      eriquexruots 9 февраля 2019, 08:03

      Массовая истерия, охота на ведьм. Современный глобальный Салем развели, черти.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 8 февраля 2019, 20:58

      Сказочный д***б (С)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 февраля 2019, 19:40

      Изготовителю этих джинс следовало бы подать иск на этого норвежца, ведь именно в них была девушка, и среди всех троих он задел именно ее. А это как минимум сексизм. Также он назвал джинсы рваными, преднамеренно оскорбив изготовителя таким грязным словом...это равносильно,что шл*хами их обозвал. А если SFA мужика поддержит, то и на них можно смело подавать заяву.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 19:09

      Похоже этому дол...*** просто не ху...ем заняться!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 февраля 2019, 18:18

      Сколько дебилов..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 8 февраля 2019, 17:26

      Кстати, как то была новость, что ФИФА не очень одобряет по ходу матча камеру, выхватывающую красивых девушек и женщин на трибунах, мол сексизмом это отдает. И в будущем режиссерам трансляции рекомендуется показывать больще детей...Хотя чего плохого от красивых женщин? Наоборот, это показывает, что футбол не только мужской вид спорта и может привлечь на трибуны ещё больше девушек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > m40 8 февраля 2019, 19:35

      "Хотя чего плохого от красивых женщин?" - всё дело в том, что красивые женщины не нравятся некрасивым женщинам ))))) а большинство феминисток, которые кричат про сексизм, именно вторые )))) ну и этому мужику жена не разрешает на красивых смотреть, вот и возмущается :D:D:D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 8 февраля 2019, 17:23

      Они там е б анулись совсем на этой толерантности и политкорректности. Ничего, расплодившиеся африканские и ближневосточные муслимы лет через 30 объяснят им кто в Европе хозяин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 8 февраля 2019, 17:20

      Вот задрот, бедные его дети и жена, небось бедняжка, мучается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 февраля 2019, 17:15

      Смысл претензий понятен, но с таким подходом мы вытравим всю женственность на корню. Нашли за что бороться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      MrNao1 8 февраля 2019, 17:06

      Сейчас ещё негры взбунтуются. Скажут, что их на фотке нет и это расизм.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11