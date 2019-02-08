Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич попросил «Барселону» продать его. На полузащитника претендует «Интер»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет покинуть клуб. Хорват обратился к руководству сине-гранатовых с просьбой продать его после окончания сезона.

    Причина – подписание каталонским клубом Френки де Йонга из «Аякса» и возможный приход Адриана Рабьо.

    Главным претендентом на 30-летнего футболиста является «Интер». Сумма сделки может составить 30 миллионов евро.

    • Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года, трижды выиграв с каталонцами Примеру и став обладателем Лиги чемпионов.
    • Хавбек провел за сине-гранатовых 247 матчей, забил 33 гола и сделал 33 результативные передачи.
    • Действующий контракт игрока рассчитан до 2021 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2019 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 19:04

      Странно как-то, Иван испугался конкуренции??? Но ведь Де Йонг ее еще не выиграл, а Рабью даже еще нет в команде!!! Хотя посыл понять можно, а вдруг проиграет конкуренцию и усядется в глубокий запас, тогда в свои 30 попробуй выбей из того же Интера "кругленький" контракт!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 18:49

      Иван понимает, что ему уже не выдержать конкуренции с молодыми, но уже мастеровитыми и качественными игроками. Поэтому, если имеет место такое, то он принял правильное решение. В ином топ клубе у него будет больше игрового времени.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      balam > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 05:44

      это пожалуй единственная причина.но торопиться не НАДА

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > balam 9 февраля 2019, 09:44

      А чего ждать, ему в марте 31 год исполнится. У Ивана контракт до 30 июня 2021г. Уже сейчас в Барсе конкуренция в лице Артура, Коутиньо, Рафиньи, и молодой Аленья на подходе. Придёт ещё де Йонг и под вопросом Рабьо. Поэтому у него, Бускетса и Видаля всё меньше будет игрового времени на поле. А в другом клубе он будет играть, с приличной личкой и Барса на нём заработает при продаже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 февраля 2019, 16:52

      Звучит правдоподобно, но лишь звучит. Пока что никаких доказательств не было.
      Рабьо, к слову, на 90% НЕ перейдёт в Барсу.
      А по Ракитичу подобные слухи были и год назад. Лично мне он как игрок нравится. С одной стороны, он ничего сверхъестественного не показывает, с другой - он важный винтик в общекомандном построении. Как говорится, он просто делает свою работу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 16:18

      Не похоже на то что Ракитич изъявил желание покинуть Барселону.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 8 февраля 2019, 15:15

      Доводы реальные,но в Интер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2019, 15:06

      ))))) утятина !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 8 февраля 2019, 14:54

      Ну в принципе да, если есть Артур, Видаль, может играть Коут и летом приходит голландец

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11