Ракитич попросил «Барселону» продать его. На полузащитника претендует «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет покинуть клуб. Хорват обратился к руководству сине-гранатовых с просьбой продать его после окончания сезона.

Причина – подписание каталонским клубом Френки де Йонга из «Аякса» и возможный приход Адриана Рабьо.

Главным претендентом на 30-летнего футболиста является «Интер». Сумма сделки может составить 30 миллионов евро.