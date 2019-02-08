Ракитич попросил «Барселону» продать его. На полузащитника претендует «Интер»

Странно как-то, Иван испугался конкуренции??? Но ведь Де Йонг ее еще не выиграл, а Рабью даже еще нет в команде!!! Хотя посыл понять можно, а вдруг проиграет конкуренцию и усядется в глубокий запас, тогда в свои 30 попробуй выбей из того же Интера "кругленький" контракт!!!
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет покинуть клуб. Хорват обратился к руководству сине-гранатовых с просьбой продать его после окончания сезона.
Причина – подписание каталонским клубом Френки де Йонга из «Аякса» и возможный приход Адриана Рабьо.
Главным претендентом на 30-летнего футболиста является «Интер». Сумма сделки может составить 30 миллионов евро.
- Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» летом 2014 года, трижды выиграв с каталонцами Примеру и став обладателем Лиги чемпионов.
- Хавбек провел за сине-гранатовых 247 матчей, забил 33 гола и сделал 33 результативные передачи.
- Действующий контракт игрока рассчитан до 2021 года.