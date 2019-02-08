Защита Мамаева подала жалобу на решение суда продлить арест игроку

Адвокат Павла Мамаева направил жалобу в суд высшей инстанции на решение Тверского суда Москвы продлить футболисту арест как минимум до апреля. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«В постановлениях следователя и суда отсутствуют обоснования о невозможности применения альтернативной меры пресечения с учетом существенного изменения как следственной ситуации по делу, так и оснований, которые ранее учитывались судами при избрании и продлении меры пресечения», – гласит текст жалобы.