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    Защита Мамаева подала жалобу на решение суда продлить арест игроку

    Адвокат Павла Мамаева направил жалобу в суд высшей инстанции на решение Тверского суда Москвы продлить футболисту арест как минимум до апреля. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «В постановлениях следователя и суда отсутствуют обоснования о невозможности применения альтернативной меры пресечения с учетом существенного изменения как следственной ситуации по делу, так и оснований, которые ранее учитывались судами при избрании и продлении меры пресечения», – гласит текст жалобы.

    • В октябре Александр Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Источник: «Р-Спорт»

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    08.02.2019 20:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 08:58

      Вряд ли высший суд что то решит в пользу обвиняемых.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 февраля 2019, 03:08

      Жаловаться нехорошо. Те, кому рожи набили, тоже жаловались - вон какая шумиха поднялась! Сиди, Мамай, помалкивай.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 8 февраля 2019, 20:51

      СВОБОДУ КОКОРИНУ И МАМАЕВУ!!!! СУДЕЙ НА ПОРАШУ !!!!!

      -1
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