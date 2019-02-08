Защита Мамаева подала жалобу на решение суда продлить арест игроку

Вряд ли высший суд что то решит в пользу обвиняемых.
Адвокат Павла Мамаева направил жалобу в суд высшей инстанции на решение Тверского суда Москвы продлить футболисту арест как минимум до апреля. Игрок проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
«В постановлениях следователя и суда отсутствуют обоснования о невозможности применения альтернативной меры пресечения с учетом существенного изменения как следственной ситуации по делу, так и оснований, которые ранее учитывались судами при избрании и продлении меры пресечения», – гласит текст жалобы.
- В октябре Александр Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
- 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.