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    Караваев: «Интерес «Зенита»? Уходить в аренду в Россию и сидеть в запасе – значит, загубить карьеру»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о возможном возвращении в Россию.

    – Говорят, вам активно интересуется «Зенит».

    – На данный момент никакого предложения нет.

    – Из Питера даже не выходили с вами на связь?

    – Нет. Ни на меня, ни на агента. Но я допускаю интерес со стороны «Зенита». Любой большой клуб рассматривает длинный список кандидатов на усиление. Возможно, и за мной следят.

    – Согласились бы на аренду в «Зенит» до конца сезона?

    – Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке «Зенита» это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в «Витессе». Для резких перемен должны быть веские причины.

    – Шанс стать чемпионом России – веская причина?

    – Вот это точно не аргумент. Во-первых, у меня уже есть чемпионский титул с ЦСКА. Во-вторых, а вдруг завтра мной заинтересуется клуб, который борется за чемпионство, скажем, в бундеслиге?

    – «Бавария»?

    – «Бавария» или Дортмунд – не важно. Понятно, что это мечты, но никогда заранее не знаешь, как жизнь сложится. Уходить же в аренду в Россию и сидеть в запасе – значит, загубить карьеру.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА. За московский клуб 23-летний россиянин выступал с 2013 по 2016 год.
    • В этом сезоне защитник провел в Эредивизие 18 матчей и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.01.2019 19:26
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 11 февраля 2019, 18:56

      На связь выходили?-Нет.
      А если БЫ предложили?- Сложный вопрос...
      Вот и готовый сюжет нарисовался: Караваев отказал Зениту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 23 января 2019, 13:31

      А в Баварии тебе тоже гарантированное место надо или скамейка сойдет? Чтобы гарантированно не сидеть в запасе надо ааафигенно играть, а если ты на предложение клуба прежде всего начинаешь думать не посадят ли тебя на скамейку, значит твой уровень игры тебе известен и самому... И какая тебе тогда Бавария??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 января 2019, 22:01

      Кто такой Караваев, чтобы Зенит им интересовался?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 21:19

      Не привлекает даже чемпионство.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 22 января 2019, 19:49

      Всё правильно делает,в РПЛ точно не вариант ехать, за Чехией и Голландией возможно будет уже Бундеслига или АПЛ,главное прогрессировать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > СуперПАВ9 23 января 2019, 07:57

      Ты опять лекарства забыл принять?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2019, 19:33

      Всё правильно мыслит.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > СуперПАВ9 22 января 2019, 19:41

      Чем я тебя обидел то)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > СуперПАВ9 22 января 2019, 20:20

      Ну ты конечно уродец

      2
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