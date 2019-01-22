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  • Караваев: «Интерес «Зенита»? Уходить в аренду в Россию и сидеть в запасе – значит, загубить карьеру»

Караваев: «Интерес «Зенита»? Уходить в аренду в Россию и сидеть в запасе – значит, загубить карьеру»

22 января 2019, 19:26
9

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о возможном возвращении в Россию.

– Говорят, вам активно интересуется «Зенит».

– На данный момент никакого предложения нет.

– Из Питера даже не выходили с вами на связь?

– Нет. Ни на меня, ни на агента. Но я допускаю интерес со стороны «Зенита». Любой большой клуб рассматривает длинный список кандидатов на усиление. Возможно, и за мной следят.

– Согласились бы на аренду в «Зенит» до конца сезона?

– Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке «Зенита» это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в «Витессе». Для резких перемен должны быть веские причины.

– Шанс стать чемпионом России – веская причина?

– Вот это точно не аргумент. Во-первых, у меня уже есть чемпионский титул с ЦСКА. Во-вторых, а вдруг завтра мной заинтересуется клуб, который борется за чемпионство, скажем, в бундеслиге?

– «Бавария»?

– «Бавария» или Дортмунд – не важно. Понятно, что это мечты, но никогда заранее не знаешь, как жизнь сложится. Уходить же в аренду в Россию и сидеть в запасе – значит, загубить карьеру.

  • Караваев – воспитанник ЦСКА. За московский клуб 23-летний россиянин выступал с 2013 по 2016 год.
  • В этом сезоне защитник провел в Эредивизие 18 матчей и отдал две результативные передачи.

Источник: «Советский спорт»
Голландия. Эредивизие Зенит Витесс Караваев Вячеслав
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1548174798
Всё правильно мыслит.
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Oldtrafford83/97
1548175786
Всё правильно делает,в РПЛ точно не вариант ехать, за Чехией и Голландией возможно будет уже Бундеслига или АПЛ,главное прогрессировать.
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zigbert
1548181186
Не привлекает даже чемпионство.
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prezent2017
1548183704
Кто такой Караваев, чтобы Зенит им интересовался?
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Gek Dement
1548239496
А в Баварии тебе тоже гарантированное место надо или скамейка сойдет? Чтобы гарантированно не сидеть в запасе надо ааафигенно играть, а если ты на предложение клуба прежде всего начинаешь думать не посадят ли тебя на скамейку, значит твой уровень игры тебе известен и самому... И какая тебе тогда Бавария??
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ДВС
1549900565
На связь выходили?-Нет. А если БЫ предложили?- Сложный вопрос... Вот и готовый сюжет нарисовался: Караваев отказал Зениту.
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