Караваев: «Интерес «Зенита»? Уходить в аренду в Россию и сидеть в запасе – значит, загубить карьеру»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мнением о возможном возвращении в Россию.

– Говорят, вам активно интересуется «Зенит».

– На данный момент никакого предложения нет.

– Из Питера даже не выходили с вами на связь?

– Нет. Ни на меня, ни на агента. Но я допускаю интерес со стороны «Зенита». Любой большой клуб рассматривает длинный список кандидатов на усиление. Возможно, и за мной следят.

– Согласились бы на аренду в «Зенит» до конца сезона?

– Ох, сложный вопрос. Если уезжать сейчас в Россию, то с гарантированным местом в стартовом составе. Для меня важно прогрессировать. А на скамейке «Зенита» это невозможно. И я дорожу тренерским доверием и игровым временем, которые имеются в «Витессе». Для резких перемен должны быть веские причины.

– Шанс стать чемпионом России – веская причина?

– Вот это точно не аргумент. Во-первых, у меня уже есть чемпионский титул с ЦСКА. Во-вторых, а вдруг завтра мной заинтересуется клуб, который борется за чемпионство, скажем, в бундеслиге?

– «Бавария»?

– «Бавария» или Дортмунд – не важно. Понятно, что это мечты, но никогда заранее не знаешь, как жизнь сложится. Уходить же в аренду в Россию и сидеть в запасе – значит, загубить карьеру.