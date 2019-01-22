«ПСЖ» может заменить Неймара или Мбаппе Гризманном. Другой вариант – Бензема

Да кому нужен этот Бензема.
«ПСЖ» рассматривает возможных кандидатов на замену нападающим Килиану Мбаппе и Неймару.
По информации СМИ, француз находится в сфере интересов «Реала», а бразилец хочет вернуться в «Барселону». В случае ухода одного из форвардов парижане попытаются приобрести у «Атлетико» Антуана Гризманна, за которого готовы заплатить отступные в размере 200 миллионов евро.
В случае неудачи с Гризманном «ПСЖ» попробует договориться с «Реалом» о трансфере Карима Бензема. Но этот вариант кажется парижанам наиболее сложным, потому как мадридцы отказываются вести любые переговоры по французу.
- В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 29 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.
- На счету Бензема 12 мячей и шесть голевых передач в 31-й игре за «Реал».