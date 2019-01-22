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  • «ПСЖ» может заменить Неймара или Мбаппе Гризманном. Другой вариант – Бензема

«ПСЖ» может заменить Неймара или Мбаппе Гризманном. Другой вариант – Бензема

22 января 2019, 18:37
5

«ПСЖ» рассматривает возможных кандидатов на замену нападающим Килиану Мбаппе и Неймару.

По информации СМИ, француз находится в сфере интересов «Реала», а бразилец хочет вернуться в «Барселону». В случае ухода одного из форвардов парижане попытаются приобрести у «Атлетико» Антуана Гризманна, за которого готовы заплатить отступные в размере 200 миллионов евро.

В случае неудачи с Гризманном «ПСЖ» попробует договориться с «Реалом» о трансфере Карима Бензема. Но этот вариант кажется парижанам наиболее сложным, потому как мадридцы отказываются вести любые переговоры по французу.

  • В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 29 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.
  • На счету Бензема 12 мячей и шесть голевых передач в 31-й игре за «Реал».

Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Гризманн Антуан Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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panmon
1548174209
Меняйте обоих на Бензема! Это ж топ форвард!
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jengais
1548174502
Бензема в топку, Мбаппе в лодку))
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VVadic
1548176576
Руки прочь от Гриза. Берёте Бензему и затыкаетесь!!!
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zigbert
1548180236
Да кому нужен этот Бензема.
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