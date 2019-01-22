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    «ПСЖ» может заменить Неймара или Мбаппе Гризманном. Другой вариант – Бензема

    «ПСЖ» рассматривает возможных кандидатов на замену нападающим Килиану Мбаппе и Неймару.

    По информации СМИ, француз находится в сфере интересов «Реала», а бразилец хочет вернуться в «Барселону». В случае ухода одного из форвардов парижане попытаются приобрести у «Атлетико» Антуана Гризманна, за которого готовы заплатить отступные в размере 200 миллионов евро.

    В случае неудачи с Гризманном «ПСЖ» попробует договориться с «Реалом» о трансфере Карима Бензема. Но этот вариант кажется парижанам наиболее сложным, потому как мадридцы отказываются вести любые переговоры по французу.

    • В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 29 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.
    • На счету Бензема 12 мячей и шесть голевых передач в 31-й игре за «Реал».

    Источник: AS

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    22.01.2019 18:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 21:03

      Да кому нужен этот Бензема.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > zigbert 22 января 2019, 23:28

      Бензема не брат Заболотного?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 22 января 2019, 20:02

      Руки прочь от Гриза. Берёте Бензему и затыкаетесь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 22 января 2019, 19:28

      Бензема в топку, Мбаппе в лодку))

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 января 2019, 19:23

      Меняйте обоих на Бензема! Это ж топ форвард!

      3
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