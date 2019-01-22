Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дюков: «При более правильном календаре мы можем минимизировать проблему климата и холодной погоды»

    Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что правильное составление календаря РПЛ поможет свести к минимуму проблему проведения матчей в холодное время года.

    Дюков – единственный кандидат на должность главы РФС. Формальные выборы президента организации пройдут 22 февраля на конференции союза.

    «От перехода российской Премьер-лиги на схему «осень– весна» есть определенные плюсы, поскольку это позволило синхронизировать календари [с европейскими чемпионатами]. И это, безусловно, плюс для профессиональных клубов. По большому счету поменялась только нумерация туров.

    Конечно, есть определенные минусы. Есть недовольство тем, что иногда приходится проводить игры в начале декабря, когда не очень хорошая погода. С другой стороны, мы видим, что инфраструктура, которой располагают клубы РПЛ, меняется. У нас достаточно много клубов, которые находятся на юге, поэтому при более правильном составлении календаря проблему климата, холодной погоды мы имеем возможность минимизировать», – сказал Дюков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2019 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 января 2019, 21:56

      У нас не проблема климата, а проблема в отсутствии толкового и разумного руководства! Теперь Дюков обещает нормальный календарь, а в итоге будут спланированы игры в декабре в Оренбурге! Словоблудие!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 января 2019, 19:59

      при более правильном составлении календаря проблему климата, холодной погоды мы имеем возможность минимизировать
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------
      А, так у нас проблема климата, а не календаря.))))
      Когда уже чинуши научатся говорить по-Русски???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67327

      portero 22 января 2019, 19:48

      Словоблудие! Ничего конкретного как и все наши политиканы чиновники , балабол

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 января 2019, 19:13

      Если бы у бабушки был...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 января 2019, 19:01

      Осталось совсем чуть-чуть -- составить такой календарь !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 января 2019, 18:35

      Вот если от пиз*абольства перейдут к делу, тогда и поглядим.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 января 2019, 18:08

      Об этом давно говорят, а придурки в РФС не слышат, гнать их надо из
      этих теплых мест и оставить только футбольных специалистов. Набрали блатных, земляков, дружбанов и т.п., конечно толку не будет и состав
      РФС и РПЛ необходимо сократить, убрав бездельников. Лучше меньше, да лучше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      balam > vladimir-7 22 января 2019, 18:20

      а их куда,на завод штоли?так и завода нет уже...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > balam 22 января 2019, 19:07

      Дворниками снег чистить во дворах и пешеходных
      дорожках, вместо гастарбайтеров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 января 2019, 17:54

      Это уже стало "притчей во языцех"!!! Каждый год одно и то же!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 января 2019, 17:12

      Только из года в год календарь всё равно через жопу составляют.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11