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  • Дюков: «При более правильном календаре мы можем минимизировать проблему климата и холодной погоды»

Дюков: «При более правильном календаре мы можем минимизировать проблему климата и холодной погоды»

22 января 2019, 16:45
11

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что правильное составление календаря РПЛ поможет свести к минимуму проблему проведения матчей в холодное время года.

Дюков – единственный кандидат на должность главы РФС. Формальные выборы президента организации пройдут 22 февраля на конференции союза.

«От перехода российской Премьер-лиги на схему «осень– весна» есть определенные плюсы, поскольку это позволило синхронизировать календари [с европейскими чемпионатами]. И это, безусловно, плюс для профессиональных клубов. По большому счету поменялась только нумерация туров.

Конечно, есть определенные минусы. Есть недовольство тем, что иногда приходится проводить игры в начале декабря, когда не очень хорошая погода. С другой стороны, мы видим, что инфраструктура, которой располагают клубы РПЛ, меняется. У нас достаточно много клубов, которые находятся на юге, поэтому при более правильном составлении календаря проблему климата, холодной погоды мы имеем возможность минимизировать», – сказал Дюков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дюков Александр
Комментарии (11)
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FanatSerj
1548166350
Только из года в год календарь всё равно через жопу составляют.
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Сильвербой
1548168866
Это уже стало "притчей во языцех"!!! Каждый год одно и то же!!!
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vladimir-7
1548169728
Об этом давно говорят, а придурки в РФС не слышат, гнать их надо из этих теплых мест и оставить только футбольных специалистов. Набрали блатных, земляков, дружбанов и т.п., конечно толку не будет и состав РФС и РПЛ необходимо сократить, убрав бездельников. Лучше меньше, да лучше.
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афоня72
1548171340
Вот если от пиз*абольства перейдут к делу, тогда и поглядим.
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Zenmaster
1548172907
Осталось совсем чуть-чуть -- составить такой календарь !!!
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Тазит
1548173590
Если бы у бабушки был...
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portero
1548175704
Словоблудие! Ничего конкретного как и все наши политиканы чиновники , балабол
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Владислав Vlad
1548176387
при более правильном составлении календаря проблему климата, холодной погоды мы имеем возможность минимизировать ---------------------------------------------------------------------------------------------------- А, так у нас проблема климата, а не календаря.)))) Когда уже чинуши научатся говорить по-Русски???
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Serjoga
1548183388
У нас не проблема климата, а проблема в отсутствии толкового и разумного руководства! Теперь Дюков обещает нормальный календарь, а в итоге будут спланированы игры в декабре в Оренбурге! Словоблудие!
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