Дюков: «При более правильном календаре мы можем минимизировать проблему климата и холодной погоды»

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что правильное составление календаря РПЛ поможет свести к минимуму проблему проведения матчей в холодное время года.

Дюков – единственный кандидат на должность главы РФС. Формальные выборы президента организации пройдут 22 февраля на конференции союза.

«От перехода российской Премьер-лиги на схему «осень– весна» есть определенные плюсы, поскольку это позволило синхронизировать календари [с европейскими чемпионатами]. И это, безусловно, плюс для профессиональных клубов. По большому счету поменялась только нумерация туров.

Конечно, есть определенные минусы. Есть недовольство тем, что иногда приходится проводить игры в начале декабря, когда не очень хорошая погода. С другой стороны, мы видим, что инфраструктура, которой располагают клубы РПЛ, меняется. У нас достаточно много клубов, которые находятся на юге, поэтому при более правильном составлении календаря проблему климата, холодной погоды мы имеем возможность минимизировать», – сказал Дюков.