Главные новости утра. Паредес подпишет с «Челси» контракт до 2023 года, у «Рубина» проблемы с финансами

Паредес подпишет с «Челси» контракт до 2023 года.........Ага, Паредес с Абрамовичем уже объязычились бомбардиру.
«Челси» предложил за Паредеса 30 миллионов. Аргентинец будет зарабатывать в Лондоне 4,5 миллиона в год
ЦСКА объявил о возвращении тренера по физподготовке Гранеро
«Челси» отказался отпускать Виллиана в «Барселону» в обмен на Малкома
Моуринью: – о возможном возвращении в «Реал» или «Интер»: «Это было бы честью для меня»
«Рубин» может разорвать контракт с Джанаевым. У клуба проблемы с финансами