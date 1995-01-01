Главные новости утра. Паредес подпишет с «Челси» контракт до 2023 года, у «Рубина» проблемы с финансами

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3471

      ilichkadr 26 секунд назад

      Паредес подпишет с «Челси» контракт до 2023 года.........Ага, Паредес с Абрамовичем уже объязычились бомбардиру.

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