«Челси» отказался отпускать Виллиана в «Барселону» в обмен на Малкома

В "Барсе" Коутиньо никак не заиграет на должном уровне, а за него заплачены большие деньги. Так теперь Виллиана хотят приобрести. Приходит Рабьо, сейчас есть кому играть, возможно Фрэнки де Йонга летом прикупят. Это всё молодые и мастеровитые уже игроки.
«Челси» отказался отпускать полузащитника Виллиана в «Барселону».
Ранее «Бомбардир» писал, что каталонский клуб предложил за бразильского футболиста нападающего Малкома. Кроме того, сине-гранатовые готовы были доплатить деньгами. Общая сумма сделки должна была составить около 50 миллионов фунтов.
Но «Челси» отклонил это предложение. Лондонцы не намерены отпускать Виллиана.
- Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в августе 2013-го года за 35,5 миллиона евро
- В текущем сезоне у 30-летнего бразильца четыре гола и шесть результативных передач в 24-х играх
- Контракт Виллиана с синими рассчитан до июня 2020-го года