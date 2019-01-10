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    «Челси» отказался отпускать Виллиана в «Барселону» в обмен на Малкома

    «Челси» отказался отпускать полузащитника Виллиана в «Барселону».

    Ранее «Бомбардир» писал, что каталонский клуб предложил за бразильского футболиста нападающего Малкома. Кроме того, сине-гранатовые готовы были доплатить деньгами. Общая сумма сделки должна была составить около 50 миллионов фунтов.

    Но «Челси» отклонил это предложение. Лондонцы не намерены отпускать Виллиана.

    • Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в августе 2013-го года за 35,5 миллиона евро
    • В текущем сезоне у 30-летнего бразильца четыре гола и шесть результативных передач в 24-х играх
    • Контракт Виллиана с синими рассчитан до июня 2020-го года

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44539

      Рубик Докоян 38 минут назад

      В "Барсе" Коутиньо никак не заиграет на должном уровне, а за него заплачены большие деньги. Так теперь Виллиана хотят приобрести. Приходит Рабьо, сейчас есть кому играть, возможно Фрэнки де Йонга летом прикупят. Это всё молодые и мастеровитые уже игроки.

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