«Челси» отказался отпускать Виллиана в «Барселону» в обмен на Малкома

«Челси» отказался отпускать полузащитника Виллиана в «Барселону».

Ранее «Бомбардир» писал, что каталонский клуб предложил за бразильского футболиста нападающего Малкома. Кроме того, сине-гранатовые готовы были доплатить деньгами. Общая сумма сделки должна была составить около 50 миллионов фунтов.

Но «Челси» отклонил это предложение. Лондонцы не намерены отпускать Виллиана.