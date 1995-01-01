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    Моуринью: – о возможном возвращении в «Реал» или «Интер»: «Это было бы честью для меня»

    Экс-главный тренер «Реала» и «Интера» Жозе Моуринью дал понять, что не прочь вернуться в одну из своих бывших команд.

    18 декабря португальский специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед».

    «Возвращение в «Реал» или «Интер» было бы большой честью для меня. Если тренер или игрок возвращается в свой бывший клуб, то это означает, что он сделал для него что-то хорошее ранее. Именно такие ощущения у меня были, когда я вернулся в «Челси».

    Сейчас я хочу отдохнуть, взять паузу и проанализировать все, что пережил за последние несколько лет. Мне нужно все обдумать перед тем, как готовиться к новой главе своей карьеры», – сказал Моуринью.

    • Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год и привел команду к победе в Лиге чемпионов.
    • В «Реале» португалец работал с 2010 по 2013 год и выиграл чемпионат Испании.

    Места, где Моуринью спасет карьеру

    Источник: Football Espana

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1857

      Yev 4 минуты назад

      Это как возвращение к бывшей жене. Люблю Ла Лигу, да и в Реале надо навести порядок. Может Маур как раз подходит для этой роли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      JackBruce 1 час назад

      Моуриньо нужно идти в какую-нибудь сборную - почему бы не в Португалию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44592

      Рубик Докоян 1 час назад

      Маур ещё не раз сделает чёс по топ-клубам... )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61470

      insider_retro 2 часа назад

      Маур, конечно, своеобразный и способный...
      Но после увольнения, впору говорить не о чести, а о профессиональной готовности для работы топ-клубах...

      3
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      Рейтинг: +74

      Best_forever 2 часа назад

      Теперь да, честью!

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