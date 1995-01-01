Моуринью – о возможном возвращении в «Реал» или «Интер»: «Это было бы честью для меня»

Экс-главный тренер «Реала» и «Интера» Жозе Моуринью дал понять, что не прочь вернуться в одну из своих бывших команд.

18 декабря португальский специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед».

«Возвращение в «Реал» или «Интер» было бы большой честью для меня. Если тренер или игрок возвращается в свой бывший клуб, то это означает, что он сделал для него что-то хорошее ранее. Именно такие ощущения у меня были, когда я вернулся в «Челси».

Сейчас я хочу отдохнуть, взять паузу и проанализировать все, что пережил за последние несколько лет. Мне нужно все обдумать перед тем, как готовиться к новой главе своей карьеры», – сказал Моуринью.

Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год и привел команду к победе в Лиге чемпионов.

В «Реале» португалец работал с 2010 по 2013 год и выиграл чемпионат Испании.

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