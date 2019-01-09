«Спартак» вылетел на первый сбор в ОАЭ

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» сегодня утром вылетели на первый подготовительный сбор в ОАЭ, который продлится до 16 января.

Во время сбора у красно-белых запланирован один товарищеский матч.

Главный тренер московской команды Олег Кононов включил в состав делегации 30 футболистов.

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов.

Защитники: Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.