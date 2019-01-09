«Спартак» вылетел на первый сбор в ОАЭ

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Футболисты и тренерский штаб «Спартака» сегодня утром вылетели на первый подготовительный сбор в ОАЭ, который продлится до 16 января.
Во время сбора у красно-белых запланирован один товарищеский матч.
Главный тренер московской команды Олег Кононов включил в состав делегации 30 футболистов.
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов.
Защитники: Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов.
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.