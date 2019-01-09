Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    «Спартак» вылетел на первый сбор в ОАЭ

    Футболисты и тренерский штаб «Спартака» сегодня утром вылетели на первый подготовительный сбор в ОАЭ, который продлится до 16 января.

    Во время сбора у красно-белых запланирован один товарищеский матч.

    Главный тренер московской команды Олег Кононов включил в состав делегации 30 футболистов.

    Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов.

    Защитники: Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов.

    Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2313

      Yurok161 15 минут назад

      Вот это новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1704

      Агасфер 54 минуты назад

      Хоть бедные шейхи-отельеры снова поправят свои дела.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru