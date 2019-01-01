За 3 года до ЧМ-2022 власти Катара вдвое подняли цены на алкоголь

Источник Daily Mail в правительстве Катара подтвердил информацию о введении «налога за грех» – двукратном увеличении цен на пиво, вино и всех спиртных напитков.

Власти государства анонсировали реформу несколько недель назад. В качестве главной причины было подано желание правительства ограничить потребление среди граждан веществ, наносящих вред здоровью.

По данным источника, правительство утвердило 30-страничный документ с новыми ценами на алкоголь. К примеру, упаковка 24-х банок пива Heineken теперь стоит 84 фунта (7454 рубля).

Напомним, в 2022 году Катар примет чемпионат мира. Турнир пройдет с 21 ноября по 22 декабря в семи городах страны.