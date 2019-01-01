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    За 3 года до ЧМ-2022 власти Катара вдвое подняли цены на алкоголь

    Источник Daily Mail в правительстве Катара подтвердил информацию о введении «налога за грех» – двукратном увеличении цен на пиво, вино и всех спиртных напитков.

    Власти государства анонсировали реформу несколько недель назад. В качестве главной причины было подано желание правительства ограничить потребление среди граждан веществ, наносящих вред здоровью.

    По данным источника, правительство утвердило 30-страничный документ с новыми ценами на алкоголь. К примеру, упаковка 24-х банок пива Heineken теперь стоит 84 фунта (7454 рубля).

    Напомним, в 2022 году Катар примет чемпионат мира. Турнир пройдет с 21 ноября по 22 декабря в семи городах страны.

    Источник: Daily Mail

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    01.01.2019 19:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 2 января 2019, 04:42

      300рэ за банку пива?есть в жизни вещи пострашнее.А мы пили,пьем и пить будем...

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