«Селтик» арендует у «ПСЖ» сына Джорджа Веа

«Селтик» и «ПСЖ» договорились об аренде нападающего Тимоти Веа сроком как минимум на полсезона. Об этом сообщает RMC.

По данным источника, на решение 18-летнего форварда повлиял экс-защитник «Арсенала» Коло Туре – член тренерского штаба Брендана Роджерса. Ранее Веа объявил о решении уйти из парижского клуба.

Игрок 2000 года рождения является воспитанником «ПСЖ» и пополнил состав главной команды в июле. В трех играх за команду Томаса Тухеля он забил два гола.

Отец форварда – экс-нападающий «Милана» Джордж Веа. В январе обладатель «Золотого мяча»-1995 вступил в должность президента Либерии.