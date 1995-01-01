В Москве аферисты открыли футбольные школы и собрали с родителей около 1 миллиарда

Московское МВД задержало мошенников, собравших около миллиарда рублей с родителей, отдавших детей в футбольные школы.

«Установлено, что злоумышленники открыли на территории города Москвы четыре детские спортивные школы, деятельность которых оказалась нерентабельна.

С целью извлечения прибыли подозреваемые под предлогом открытия новых футбольных клубов заключали с клиентами спортивных школ договоры целевого денежного займа с фиксированным доходом.

В рамках заключенных договоров они привлекли денежные средства, которые на расчетных счетах и бухгалтерском учете компании не отражались.

В 2018-м году спортивные школы прекратили свою деятельность, а денежные средства гражданам не возвращены», – сообщает пресс-служба МВД.