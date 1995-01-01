Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    В Москве аферисты открыли футбольные школы и собрали с родителей около 1 миллиарда

    Московское МВД задержало мошенников, собравших около миллиарда рублей с родителей, отдавших детей в футбольные школы.

    «Установлено, что злоумышленники открыли на территории города Москвы четыре детские спортивные школы, деятельность которых оказалась нерентабельна.

    С целью извлечения прибыли подозреваемые под предлогом открытия новых футбольных клубов заключали с клиентами спортивных школ договоры целевого денежного займа с фиксированным доходом.

    В рамках заключенных договоров они привлекли денежные средства, которые на расчетных счетах и бухгалтерском учете компании не отражались.

    В 2018-м году спортивные школы прекратили свою деятельность, а денежные средства гражданам не возвращены», – сообщает пресс-служба МВД.

    Источник: МВД по Москве

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1473

      Агасфер 3 минуты назад

      Амбиции родителей безграничны! Столкнулся с двумя такими семьями,где родители считают,что их дети-спортивные гении и их будущее определяется ими.Одни даже всё продали(дом,дачу,машину),хотя им тренер не раз говорил,что мальчик не хочет заниматься,плачет на тренировках.Пишут жалобы везде,и переводят бедного ребёнка из школы в школу,платя за всё.Это уже психическое заболевание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      DimaPermRegi 23 минуты назад

      За миллиард и посидеть можно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      SIRIUS 2002 29 минут назад

      Бизнес!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105565
    #2
    Zenit-84
    76449
    #3
    Chernyi Lis
    69512
    #4
    Андрей Ермошин
    68187
    #5
    DeMoN-FCMU
    63195
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru