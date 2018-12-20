«Отключился и ничего не помню». В Аргентине футболист дважды ударил судью за красную карточку

За такое на раз-два получить пожизненное отстранение от футбола + уголовное дело завести.
В Аргентине в матче между «Спортингом» и «Митрой» футболист хозяев Луис Масиэль напал на судью.
Как сообщает Sport Mediaset, игрок дважды ударил арбитра Габриэля Картинеса за показанную красную карточку. Инцидент произошел во втором тайме.
«Я смотрел на секундомер – до конца матча оставалось полторы минуты. А потом я отключился. Больше ничего не помню», – рассказал Картинес после произошедшего.
Судью отправили в больницу.