Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    «Отключился и ничего не помню». В Аргентине футболист дважды ударил судью за красную карточку

    В Аргентине в матче между «Спортингом» и «Митрой» футболист хозяев Луис Масиэль напал на судью.

    Как сообщает Sport Mediaset, игрок дважды ударил арбитра Габриэля Картинеса за показанную красную карточку. Инцидент произошел во втором тайме.

    «Я смотрел на секундомер – до конца матча оставалось полторы минуты. А потом я отключился. Больше ничего не помню», – рассказал Картинес после произошедшего.

    Судью отправили в больницу.

    Источник: Sport Mediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2018 11:09
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4632

      Cules2013 9 часов назад

      За такое на раз-два получить пожизненное отстранение от футбола + уголовное дело завести.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42320

      zigbert 10 часов назад

      Если уж судью отправили в больницу ,придется отвечать по всей строгости. А не то что тут помню ,тут не помню.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      Фотон 10 часов назад

      По нашему просто "включил дурака".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8626

      афоня72 13 часов назад

      Мало дал, мало дал, интересно а сколько ему за это дали?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2082

      Спартач80 13 часов назад

      Он срочно нужен в РПЛ,тут работы очень много для него.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      serhio80 14 часов назад

      Зенит контрактное соглашение уже готовит)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +757

      ALEX ML 14 часов назад

      Мало дал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      SIRIUS 2002 > ALEX ML 12 часов назад

      Это же не хоккей, сейчас неизвестно чё будет!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      спанчес 14 часов назад

      Луис красавчег

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru