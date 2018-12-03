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    • Тренер Кипра: «Мы знаем всех российских игроков, тренера, информация сегодня легко доступна»

    Тренер Кипра: «Мы знаем всех российских игроков, тренера, информация сегодня легко доступна»

    Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон выделил лидеров отборочной группы чемпионата Европы 2020 года, в которой предстоит сыграть его команде.

    «Очень сложная для нас группа, где лидеры Россия и Бельгия. Но мы будем стараться делать все возможное, чтобы выступить достойно.

    Знаю Черчесова и отношусь к нему с огромным уважением, он очень многое сделал для российской сборной. Мы знаем всех игроков, тренера, информация сегодня легко доступна», – сказал Шимон.

    Киприоты сыграют в группе I с Бельгией, Россией, Шотландией, Казахстаном и Сан-Марино.

    Источник: ТАСС

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    03.12.2018 07:19
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 3 декабря 2018, 09:01

      ...всё пропало, Шеф,кипрский тренер знает всех наших игроков!!! Что делать???

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