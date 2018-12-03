Тренер Кипра: «Мы знаем всех российских игроков, тренера, информация сегодня легко доступна»

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон выделил лидеров отборочной группы чемпионата Европы 2020 года, в которой предстоит сыграть его команде.

«Очень сложная для нас группа, где лидеры Россия и Бельгия. Но мы будем стараться делать все возможное, чтобы выступить достойно.

Знаю Черчесова и отношусь к нему с огромным уважением, он очень многое сделал для российской сборной. Мы знаем всех игроков, тренера, информация сегодня легко доступна», – сказал Шимон.

Киприоты сыграют в группе I с Бельгией, Россией, Шотландией, Казахстаном и Сан-Марино.