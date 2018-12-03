Саутгейт: «Англия избежала встреч с некоторыми очень серьезными командами»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался доволен итогами жеребьевки квалификации Евро-2020.

«У нас сильные соперники, поэтому необходимо как следует подготовиться к каждому матчу и воплотить задуманное в жизнь на поле.

Очевидно, мы избежали встреч с некоторыми очень серьезными командами, так что сейчас следует все внимание уделить достойной подготовке.

Когда играешь с командами несколько скромнее, они очень мотивированы хорошо проявить себя в матчах с Англией, и атмосфера в гостях может быть очень горячей», – сказал Саутгейт.

Англичане сыграют в группе A с Чехией, Болгарией, Черногорией и Косово.