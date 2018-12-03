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    • Саутгейт: «Англия избежала встреч с некоторыми очень серьезными командами»

    Саутгейт: «Англия избежала встреч с некоторыми очень серьезными командами»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался доволен итогами жеребьевки квалификации Евро-2020.

    «У нас сильные соперники, поэтому необходимо как следует подготовиться к каждому матчу и воплотить задуманное в жизнь на поле.

    Очевидно, мы избежали встреч с некоторыми очень серьезными командами, так что сейчас следует все внимание уделить достойной подготовке.

    Когда играешь с командами несколько скромнее, они очень мотивированы хорошо проявить себя в матчах с Англией, и атмосфера в гостях может быть очень горячей», – сказал Саутгейт.

    Англичане сыграют в группе A с Чехией, Болгарией, Черногорией и Косово.

    Источник: УЕФА

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    03.12.2018 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 декабря 2018, 10:15

      Это беда Англии что у них лёгкие группа в отборе.потом это аукница

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