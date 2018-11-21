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    В РПЛ подтвердили реальность проведения Суперкубка России за рубежом

    Президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о нюансах проведения Суперкубка России за пределами страны.

    «Вопрос пока в стадии обсуждения. Предложения есть, и мы об этом уже сообщали. Зимой в Катаре состоится тестовый коммерческий турнир с участием ведущих клубов России. Посмотрим, насколько он будет эффективен в плане пропаганды отечественного футбола.

    Думаю, проведение Суперкубка за рубежом реально. Обычно он проводится перед стартом сезона. Но если клубы примут решение, и его одобрит исполком РФС, то один из вариантов проведения – после окончания первой части чемпионата. Именно если мы говорим о проведении Суперкубка за рубежом.

    Проведение Суперкубка в 2019 году? Официально никто не обращался. Но у нас в стране очень много городов, имеющих прекрасную инфраструктуру – наследие чемпионата мира», – сказал Прядкин.

    Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Матчи проводятся перед стартом нового сезона между чемпионом и обладателем Кубка России предыдущего сезона.

    Источник: «Р-Спорт»

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    21.11.2018 11:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 21 ноября 2018, 20:39

      Кому он на хрен нужен за границей,наш суперкубок. Даже если сделать вход бесплатным трибуны будут пусты. Надо провести матч в Лужниках, а вход сделать по приговору суда. А для полной наполняемости трибун обязательную явку депутатам всех уровней,сенаторам,министрам и всем чинушам. А встречу провести 31 декабря.

      2
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      Рейтинг: +474

      Vratarь 21 ноября 2018, 17:43

      С глаз долой - из сердца вон.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 16:20

      Тут дело не в пропаганде футбола а возможностью заработать для РФС.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      pasha-ansh@mail.ru 21 ноября 2018, 14:59

      что сказать, дебилы, и так наш футбол на ТВ на последнем месте

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 ноября 2018, 13:24

      Этот суперкубок никому нахрен не нужен. И если рфс не нужны деньги от продаж билетов, то пусть проводят где хотят

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 ноября 2018, 13:14

      в степях Монголии я за!

      2
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      Рейтинг: +255

      aleksander 21 ноября 2018, 12:45

      Кому он нафиг нужен за границей?!))

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 21 ноября 2018, 12:27

      По телеку футбол российский не показывают , играют за бугром ..грустно всё это ..Телевизор теперь вообще не включаю ..там кроме футбола одна пропаганда и враньё ..хорошо что диктатор пока не выключил инет..

      4
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Путник 13 21 ноября 2018, 14:57

      Футбол на стадионе показывают.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > ДВС 21 ноября 2018, 15:23

      Я например уважаемый по выходным работаю..

      1
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 21 ноября 2018, 11:51

      Какая пропаганда отечественной футбола? По тв не показывают, давайте ещё за рубежом играть!!! У нас не особо ходят а там при пустых трибунах? Чем думают???

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2018, 11:51

      Розыгрыш Суперкубка России должен проводиться в России для наших
      болельщиков, а не для иностранных зрителей, пропагандируйте наш
      российский футбол, используя телевидение и СМИ.

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