В РПЛ подтвердили реальность проведения Суперкубка России за рубежом

Президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о нюансах проведения Суперкубка России за пределами страны.

«Вопрос пока в стадии обсуждения. Предложения есть, и мы об этом уже сообщали. Зимой в Катаре состоится тестовый коммерческий турнир с участием ведущих клубов России. Посмотрим, насколько он будет эффективен в плане пропаганды отечественного футбола.

Думаю, проведение Суперкубка за рубежом реально. Обычно он проводится перед стартом сезона. Но если клубы примут решение, и его одобрит исполком РФС, то один из вариантов проведения – после окончания первой части чемпионата. Именно если мы говорим о проведении Суперкубка за рубежом.

Проведение Суперкубка в 2019 году? Официально никто не обращался. Но у нас в стране очень много городов, имеющих прекрасную инфраструктуру – наследие чемпионата мира», – сказал Прядкин.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Матчи проводятся перед стартом нового сезона между чемпионом и обладателем Кубка России предыдущего сезона.