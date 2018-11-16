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    Клубы МЛС не будут участвовать в Кубке Либертадорес

    Клубы американской лиги МЛС не будут принимать участия в розыгрыше Кубка Либертадорес в ближайшее время. Это связано с тем, что руководство лиги не может найти место в календаре внутреннего чемпионата.

    «На данный момент мы не видим вариант того, как вписать Кубок Либертадорес в наш календарь.

    У нас впереди еще много работы, чтобы развивать наш собственный календарь, и он становится все более и более насыщенным. Лига растет, у нас появляется больше команд, и со временем мы сможем иметь возможность играть в разных соревнованиях, но не в ближайшее время», – рассказал руководитель МЛС Дон Гарбер.

    Источник: ProSoccer USA

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    16.11.2018 08:43
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