Клубы МЛС не будут участвовать в Кубке Либертадорес

Клубы американской лиги МЛС не будут принимать участия в розыгрыше Кубка Либертадорес в ближайшее время. Это связано с тем, что руководство лиги не может найти место в календаре внутреннего чемпионата.

«На данный момент мы не видим вариант того, как вписать Кубок Либертадорес в наш календарь.

У нас впереди еще много работы, чтобы развивать наш собственный календарь, и он становится все более и более насыщенным. Лига растет, у нас появляется больше команд, и со временем мы сможем иметь возможность играть в разных соревнованиях, но не в ближайшее время», – рассказал руководитель МЛС Дон Гарбер.