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    «Зенит» начал сотрудничество с производителем техники для уборки и очистки Kärcher

    «Зенит» объявил о начале сотрудничества с Kärcher – ведущим в мире производителем уборочной техники и систем очистки бытового и профессионального назначения. Немецкая компания занимается выпуском моек высокого давления, пылесосов, аппаратов для чистки сухим льдом, подметально-уборочных и поломоечных машин и многого другого.

    Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19. По его условиям ООО «Керхер» (представитель Kärcher в России) получит статус поставщика клинингового оборудования для стадиона «Санкт-Петербург». Кроме того, договор подразумевает размещение рекламных видеороликов на территории стадиона, организацию совместных промо-мероприятий и проведение конкурсов для болельщиков.

    «Зенит» работает только с лучшими, а Kärcher является бесспорным лидером индустрии. Продукция Kärcher уже активно используется для уборки стадиона «Санкт-Петербург» и прилегающих территорий. Поломоечные машины, аппараты высокого давления, пылесосы и другая профессиональная техника ежедневно помогает сотрудникам клуба поддерживать идеальную чистоту на самой технологичной арене России», – сказал коммерческий директор петербургского клуба Дмитрий Манкин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.11.2018 13:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -546

      massaboss 2 ноября 2018, 16:47

      Свинарник можно отмыть. Хотя наверно безполезно. Свинья грязь везде найдет. А вот мелких гниломясных опарышей можно попугать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > 2 ноября 2018, 16:57

      Во опарыши уже и тебя отпялили в пятачек. Свинка Пегги.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 2 ноября 2018, 14:33

      Правильно, бомжам надо чистится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 13:31

      Теперь Миллеру будет легче отмывать деньги Газпрома.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +952

      Untitled-1 2 ноября 2018, 13:26

      Могу предложить слоган: "Пора помыть бомжей!"

      2
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