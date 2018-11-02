«Зенит» начал сотрудничество с производителем техники для уборки и очистки Kärcher

«Зенит» объявил о начале сотрудничества с Kärcher – ведущим в мире производителем уборочной техники и систем очистки бытового и профессионального назначения. Немецкая компания занимается выпуском моек высокого давления, пылесосов, аппаратов для чистки сухим льдом, подметально-уборочных и поломоечных машин и многого другого.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19. По его условиям ООО «Керхер» (представитель Kärcher в России) получит статус поставщика клинингового оборудования для стадиона «Санкт-Петербург». Кроме того, договор подразумевает размещение рекламных видеороликов на территории стадиона, организацию совместных промо-мероприятий и проведение конкурсов для болельщиков.

«Зенит» работает только с лучшими, а Kärcher является бесспорным лидером индустрии. Продукция Kärcher уже активно используется для уборки стадиона «Санкт-Петербург» и прилегающих территорий. Поломоечные машины, аппараты высокого давления, пылесосы и другая профессиональная техника ежедневно помогает сотрудникам клуба поддерживать идеальную чистоту на самой технологичной арене России», – сказал коммерческий директор петербургского клуба Дмитрий Манкин.