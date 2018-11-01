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    Конкурс прогнозов: KOLBIS – победитель сезона «Октябрь-18»

    На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Октябрь-18» стал KOLBIS, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

    Второе место занял dyema. Он получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

    Тройку лидеров замкнула GoLenaStop, выигравшая бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались Мехдин, A-Den, TERIA-76, Сержио, simoron81, Кlaksvikar Ittrotarselag и BeB. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 500 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Важно: теперь мы высылаем бонусные бустеры только в новую версию игры «11х11».

    Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2018 09:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 ноября 2018, 12:17

      Респект победителям и с Новым Сезоном!!!

      2
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop > bolela_16 2 ноября 2018, 23:35

      +++
      Всем удачи! Только ночами надо спать...

      0
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 1 ноября 2018, 10:59

      Поздравляю победителей !!!

      2
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop > _Marqella_ 2 ноября 2018, 23:35

      ++++++!!! И низкий поклон тебе, моя гуру, за ПОДДЕРЖКУ, КОНКУРЕНЦИЮ и общение с первых шагов...
      Удачи ! Спасибо.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 ноября 2018, 10:33

      Поздравления!

      2
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 1 ноября 2018, 10:08

      Мои поздравления победителю и призерам,а так же кто забрался в десятку, красавчики!!!))

      3
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