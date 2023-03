Джеко забил первым касанием с дальнего наброса Пьянича. Гол отменили из-за офсайда

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:0 в матче 4-го тура Лиги наций B3.

На 30-й минуте полузащитник хозяев Миралем Пьянич, исполняя штрафной, подбросил мяч над стенкой на ногу форварду Эдину Джеко, который первый касанием послал мяч в ворота соперника.

Арбитр отменил взятие ворот из-за положение «вне игры».

По результатам встречи 32-летний Джеко оформил дубль.

Команда Роберта Просинечки набрала девять очков и продолжила лидерство в турнирной таблице дивизиона. 15-го ноября команда встретится на выезде с Австрией, которая с тремя баллами занимает вторую строчку. Ирландцы без пунктов идут на последнем месте.

На клубном уровне Джеко забил пять голов и отдал две результативные передачи в девяти играх.

| What a goal by Edin Džeko, but the ref calls offside. Brilliant assist from Miralem Pjanić. pic.twitter.com/km0GSDy2mF