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    Джеко забил первым касанием с дальнего наброса Пьянича. Гол отменили из-за офсайда

    Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:0 в матче 4-го тура Лиги наций B3.

    На 30-й минуте полузащитник хозяев Миралем Пьянич, исполняя штрафной, подбросил мяч над стенкой на ногу форварду Эдину Джеко, который первый касанием послал мяч в ворота соперника.

    Арбитр отменил взятие ворот из-за положение «вне игры».

    По результатам встречи 32-летний Джеко оформил дубль.

    Команда Роберта Просинечки набрала девять очков и продолжила лидерство в турнирной таблице дивизиона. 15-го ноября команда встретится на выезде с Австрией, которая с тремя баллами занимает вторую строчку. Ирландцы без пунктов идут на последнем месте.

    На клубном уровне Джеко забил пять голов и отдал две результативные передачи в девяти играх.

    Источник: Twitter

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    16.10.2018 01:33
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