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    Гвардиола: «Дойти до четвертьфинала ЛЧ будет успехом для «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов.

    «Я удивляюсь, когда все говорят, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я ценю это, спасибо, но это не так.

    Мы на том же уровне, что и другие команды. Мы на шаг позади от «Ливерпуля» в плане истории, от испанских клубов, от «Милана», «Ювентуса».

    Один раз мы были в полуфинале, один раз в четвертьфинале. Шаг за шагом. Надо быть скромным, нужно анализировать соперников. Мы попытаемся выйти в четвертьфинал, для «Сити» это будет большим успехом», – сказал Гвардиола.

    Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ со счетом 2:1.

    Источник: Football Italia

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    03.10.2018 20:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 09:59

      Очень мощно отыграл Ман Сити в матче с Хоффенхаймом. Скрытый победитель ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 октября 2018, 21:36

      что-то в трансферах не видно скромности, команду в миллиард оценивают)

      2
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 3 октября 2018, 20:52

      шейх в курсе , что всего лишь четвертьфинал?)))

      2
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