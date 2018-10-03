Гвардиола: «Дойти до четвертьфинала ЛЧ будет успехом для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Я удивляюсь, когда все говорят, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я ценю это, спасибо, но это не так.

Мы на том же уровне, что и другие команды. Мы на шаг позади от «Ливерпуля» в плане истории, от испанских клубов, от «Милана», «Ювентуса».

Один раз мы были в полуфинале, один раз в четвертьфинале. Шаг за шагом. Надо быть скромным, нужно анализировать соперников. Мы попытаемся выйти в четвертьфинал, для «Сити» это будет большим успехом», – сказал Гвардиола.

Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Хоффенхайм» в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ со счетом 2:1.