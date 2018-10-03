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Брюс покинул пост главного тренера «Астон Виллы»

3 октября 2018, 19:47

Стив Брюс покинул пост главного тренера «Астон Виллы». На официальном сайте клуба сообщается, что у Брюса истек контракт.

«Астон Вилла» еще не назначила нового тренера. В ближайшем матчем руководить командой будет Кевин Макдональд (тренер молодежного состава).

Брюс возглавлял бирмингемский клуб с 2016 года. Сейчас «Астон Вилла» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

Во время матча 11-го тура против «Престона» (3:3) в Брюса бросили кочан капусты.

В тренера кинули капусту. Чего-чего?

Источник: ФК «Астон Вилла»
Англия. Чемпионшип Астон Вилла Брюс Стив
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