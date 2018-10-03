«Реал» ни разу не выигрывал в «Лужниках»

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

Всего в 10 матчах, который «Реал» провел в Москве, мадридцы одержали лишь одну победу. Пять из этих игр завершилось поражением испанской команды.

В «Лужниках» на счету «Реала» четыре игры. В них испанцы однажды сыграли вничью и еще три раза уступили соперникам.

После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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