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    Какой вы футболист?

    «Реал» ни разу не выигрывал в «Лужниках»

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались ЦСКА и «Реал». Игра завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

    Всего в 10 матчах, который «Реал» провел в Москве, мадридцы одержали лишь одну победу. Пять из этих игр завершилось поражением испанской команды.

    В «Лужниках» на счету «Реала» четыре игры. В них испанцы однажды сыграли вничью и еще три раза уступили соперникам.

    После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    «Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

    Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

    Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

    Источник: Twitter

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    03.10.2018 10:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 16:53

      Традтция сохраняется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 октября 2018, 14:37

      ..С кем,когда? что за неполноценная статейка?? Журналисты,почему я должен гуглить,вспоминать? у меня времени нет,работайте нормально!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD 3 октября 2018, 13:43

      Ну тогда и начинать не надо ))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 октября 2018, 13:08

      Лужниковская традиция не нарушена и продолжается.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 3 октября 2018, 12:00

      Атмосфера потрясающая, красавцы ЦСКА понравилось как играли, жалко только Игоря потеряли на мтч с Ромой он бы пригодился, а так ЦСКА молорики продолжайте в том же духе

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 3 октября 2018, 11:51

      Информация для наших функционеров на будущее - где проводить матчи с Реалом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 3 октября 2018, 11:35

      это уже тенденция

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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 3 октября 2018, 11:08

      Забавный факт.

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