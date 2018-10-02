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    Какой вы футболист?

    Тренер «Шальке» Тедеско: «У «Локомотива» нет очевидных слабых мест»

    Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» поговорил о сопернике. Россияне – аутсайдеры квартета.

    «Мы основательно готовимся к игре с «Локомотивом» с точки зрения тактики. Из игроков могу отметить Мануэля Фернандеша, братьев Миранчуков, есть высокорослые игроки, которые могут вести борьбу. Команда сбалансирована, в ней нет очевидных слабых мест», – считает тренер.

    Игра состоится завтра, 3 октября.

    «Шальке» чудовищно стартовал в Бундеслиге. «Локо» должен побеждать

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2018 19:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 22:01

      Дома Локомотив должен сыграть более успешно.

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 2 октября 2018, 21:36

      Локо как палка ,только не в раз в год ввстреливает.увы

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 20:52

      У «Локомотива» нет очевидных слабых мест, да и сильных тоже.

      1
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 2 октября 2018, 20:16

      Локо щас одно целиком слабое место...

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