Тренер «Шальке» Тедеско: «У «Локомотива» нет очевидных слабых мест»

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» поговорил о сопернике. Россияне – аутсайдеры квартета.

«Мы основательно готовимся к игре с «Локомотивом» с точки зрения тактики. Из игроков могу отметить Мануэля Фернандеша, братьев Миранчуков, есть высокорослые игроки, которые могут вести борьбу. Команда сбалансирована, в ней нет очевидных слабых мест», – считает тренер.

Игра состоится завтра, 3 октября.

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