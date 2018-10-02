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    Фернандес: «Уверен, матч с «Реалом» войдет в историю»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра начнется в 22:00 по Москве.

    «Уверен, что этот матч войдeт в историю! Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события — настоящий праздник. Наш клуб, ЦСКА, сыграет с лучшей командой мира в крупнейшем турнире, и одно это наполняет меня гордостью.

    Как бы ни закончилась встреча, это будет театральный спектакль, весь мир будет наблюдать за ним. Надеюсь, что мы проведeм большой матч. Скажу честно: мы хотим обыграть «Реал»!» – сказал представитель нашей сборной.

    Последний домашний матч против сливочных ЦСКА свел к ничьей.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.10.2018 19:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +28

      Дима96 3 октября 2018, 00:14

      Хорошо получилось войти))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 октября 2018, 21:58

      Главное, чтобы он вошёл, а не вляпался
      ЦСКА - удачи в Европе!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 21:56

      Шанс победить всегда есть.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 20:55

      Один наш клуп вошел в историю со счетом 0-7. Собираетесь побить рекорд?

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 20:29

      ЦСКА вошёл в историю с "Барсой обыграв их в Барселоне со счётом 3:2, войдите и вы в игре с " Реалом" в историю, только не вляпайтесь в неё...

      4
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 2 октября 2018, 19:09

      Надрать пижонов

      0
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