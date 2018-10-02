Фернандес: «Уверен, матч с «Реалом» войдет в историю»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра начнется в 22:00 по Москве.

«Уверен, что этот матч войдeт в историю! Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события — настоящий праздник. Наш клуб, ЦСКА, сыграет с лучшей командой мира в крупнейшем турнире, и одно это наполняет меня гордостью.

Как бы ни закончилась встреча, это будет театральный спектакль, весь мир будет наблюдать за ним. Надеюсь, что мы проведeм большой матч. Скажу честно: мы хотим обыграть «Реал»!» – сказал представитель нашей сборной.

Последний домашний матч против сливочных ЦСКА свел к ничьей.