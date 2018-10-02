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    В Мадриде открылись первые курсы по работе с VAR

    ФИФА открыла в Мадриде первые в истории курсы для специалистов, работающих с системой видеопомощи арбитрам (VAR).

    Инструкторам разъяснят необходимые навыки для работы с официальными лицами матча и расскажут, как обучать новых экспертов VAR.

    В течение недели специалисты будут изучать работу VAR на чемпионате мира-2018. Кроме теории обучающиеся смогут попрактиковаться, поработав на специальном симуляторе.

    Открытие курсов посетили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и директор ФИФА по судейству Массимо Бузакка.

    Источник: ФИФА

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    02.10.2018 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 07:47

      Это давно уже надо было внедрять и практиковать, а не упорствовать, отвергая технический прогресс. Сборы на наших посиделках предлагаю на сегодня здесь. Андрюха должен с командировки подключиться.

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