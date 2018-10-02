В Мадриде открылись первые курсы по работе с VAR

Это давно уже надо было внедрять и практиковать, а не упорствовать, отвергая технический прогресс. Сборы на наших посиделках предлагаю на сегодня здесь. Андрюха должен с командировки подключиться.
ФИФА открыла в Мадриде первые в истории курсы для специалистов, работающих с системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Инструкторам разъяснят необходимые навыки для работы с официальными лицами матча и расскажут, как обучать новых экспертов VAR.
В течение недели специалисты будут изучать работу VAR на чемпионате мира-2018. Кроме теории обучающиеся смогут попрактиковаться, поработав на специальном симуляторе.
Открытие курсов посетили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и директор ФИФА по судейству Массимо Бузакка.