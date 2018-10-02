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    Тренер «Валенсии»: «У «МЮ» есть трудности при коллективной обороне»

    Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль рассказал за счет чего он рассчитывает добиться успеха в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Юнайтед» входит в число трех сильнейших команд. У них огромный атакующий потенциал, футболисты, которые стоят по 70 миллионов евро, умеющие здорово играть в воздухе и с большой мотивацией.

    Мы же постараемся противостоять этому коллективной силой. Они сильны на отдельных позициях, но у них есть трудности при коллективной обороне», – заявил Марселино Тораль.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Валенсия» пройдет во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: A Bola

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    02.10.2018 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      Костефан 2 октября 2018, 12:52

      В число трех сильнейших команд?! Ну тогда первые две наверное Вест Хэм и Дерби Каунти, с которыми те с позором не справились)

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