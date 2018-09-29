Мане: «Мне нравился 19-й номер. Но когда Коутиньо ушел, я подумал: десятка освободилась, хочу ее взять»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, почему сменил игровой номер на «десятку».

В минувшей кампании сенегалец выступал под 19-м номером, а 10-й принадлежал Филиппе Коутиньо. Бразилец перешел в «Барселону» в январе 2018 года, и Мане взял себе «десятку» началом этого сезона.

«Я был очень рад получить 10-й номер, потому что я всегда носил его, в какой бы команде не играл.

Когда я впервые приехал в «Ливерпуль», «десятка» принадлежал Филиппе. Так что я был доволен своим 19-м номером. Но когда он ушел, я подумал: теперь он освободился, я хочу взять «десятку, потому что она всегда была моим любимым номером.

Куда бы я ни пошел, я носил 10-й номер на спине. И теперь я ношу его в «Ливерпуле», – сказал Мане.