Алли: «Для «Тоттенхэма» важно завоевать трофей. Пришло время»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не ставит под сомнение амбиции клуба. Англичанин сказал, что понимает решение не приобретать футболистов в летнее трансферное окно.

«Люди говорили об отсутствии приобретений летом, но меня это не беспокоило, потому что мы знаем, насколько хороши как команда. Мы можем сосредоточиться на том, чего хотим.

«Тоттенхэм» можем просто продолжать совершенствоваться как команда, все отлично ладят и это здорово. Мы знаем, что можем улучшить, знаем, что мы незаконченное изделие, и для меня это еще более захватывающе.

Для нас важно завоевать трофей. Это, конечно, не все для нас. Мы хотим начать что-то выигрывать, и мы чувствуем, что сейчас пришло время для этого. Обидно, что мы так близки к этому в прошлом, и мы определенно хотим сделать еще один шаг вперед», – сказал Алли.