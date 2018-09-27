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  • Сегодня УЕФА выберет страну-хозяйку Евро-2024. Претенденты – Германия и Турция

Сегодня УЕФА выберет страну-хозяйку Евро-2024. Претенденты – Германия и Турция

27 сентября 2018, 10:04
13

В четверг, 27 сентября исполнительный комитет УЕФА выберет страну-хозяйку Евро-2024.

Окончательные презентации заявок пройдут в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, где и назовут ассоциацию, которая примет финальную стадию. На это претендуют Германия и Турция.

В апреле 2018 года Футбольный союз Германии (ФСГ) и Турецкая футбольная федерация (ТФФ) подали официальные заявки на проведение турнира.

В 14:00 по московскому времени начнется закрытая презентация двух кандидатов на проведение Евро-2024 (порядок определит жребий). Ассоциации покажут видеоролик и 15 минут будут отвечать на вопросы.

Презентация исполкому УЕФА оценочных отчетов по обеим заявкам, подготовленных администрацией УЕФА.

Не раньше 15:45 президент УЕФА объявит хозяев финальной стадии Евро-2024.

Источник: УЕФА
Европа Германия Турция
Комментарии (13)
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сапёр75
1538032090
Турки в ауте ,немцы получат )
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Bronholm
1538032370
Конечно, интересно было бы увидеть Турцию. К тому же туда легко добраться. Но! В нетуристических городах творится жесть плане безопасности... И Турция не совсем Европа! Думаю, что Германия победит.
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bset
1538033245
Выберут Турцию, а потом будут за голову браться, как же там безопасность обеспечить))
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Рубик Докоян
1538034015
В проведении и организации, исходя из спортивной составляющей сомнений нет, обе страны проведут на высоком уровне. А вот в плане безопасности есть много вопросов без ответов...
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Шумаххер
1538034313
Европейской Германии отдадут , хотя к 24 году она может стать полностью мусулманской державой ))
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slavа0508
1538037836
А мне похер...для меня самый главный ЧМ уже прошёл и наврятли испытать такие эмоции как на домашнем ЧМ....
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ilichkadr
1538039785
Полагаю, что исполнительный комитет УЕФА в целях популяризации футбола Евро-2024 отдаст Турции.
Ответить
dimsok
1538047000
Тоже думаю Турции отдадут
Ответить
Фотон
1538047543
Германия или Турция, мне все равно, лишь бы только там играла Россия. Все равно где играть, нам бы побеждать.
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zigbert
1538127297
Германия будет более предпочтительней.
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