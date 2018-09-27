Сегодня УЕФА выберет страну-хозяйку Евро-2024. Претенденты – Германия и Турция

В четверг, 27 сентября исполнительный комитет УЕФА выберет страну-хозяйку Евро-2024.

Окончательные презентации заявок пройдут в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, где и назовут ассоциацию, которая примет финальную стадию. На это претендуют Германия и Турция.

В апреле 2018 года Футбольный союз Германии (ФСГ) и Турецкая футбольная федерация (ТФФ) подали официальные заявки на проведение турнира.

В 14:00 по московскому времени начнется закрытая презентация двух кандидатов на проведение Евро-2024 (порядок определит жребий). Ассоциации покажут видеоролик и 15 минут будут отвечать на вопросы.

Презентация исполкому УЕФА оценочных отчетов по обеим заявкам, подготовленных администрацией УЕФА.

Не раньше 15:45 президент УЕФА объявит хозяев финальной стадии Евро-2024.