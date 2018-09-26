Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.

«Самое большое изменение в игровом стиле команды, которое я видел за такой короткий период. Вау. Стиль абсолютно другой.

Выдающийся футбол, который появился за неполную предсезонку. Азара на ней не было, Канте, Жиру. Сезон только начался, и вы сразу видите изменения. Мое уважение. Очень приятно смотреть, хорошая работа», – сказал Клопп.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче 1/16 финала Кубка английской Лиги. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.