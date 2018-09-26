Интересно будет посмотреть эту игру между двумя такими командами и их тренерами. "Ливерпуль" в деле видел несколько раз уже, а вот " Челси" пока не довелось.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.
«Самое большое изменение в игровом стиле команды, которое я видел за такой короткий период. Вау. Стиль абсолютно другой.
Выдающийся футбол, который появился за неполную предсезонку. Азара на ней не было, Канте, Жиру. Сезон только начался, и вы сразу видите изменения. Мое уважение. Очень приятно смотреть, хорошая работа», – сказал Клопп.
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче 1/16 финала Кубка английской Лиги. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.