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    Клопп – о Сарри: «Мое уважение. Очень приятно смотреть на игру «Челси»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.

    «Самое большое изменение в игровом стиле команды, которое я видел за такой короткий период. Вау. Стиль абсолютно другой.

    Выдающийся футбол, который появился за неполную предсезонку. Азара на ней не было, Канте, Жиру. Сезон только начался, и вы сразу видите изменения. Мое уважение. Очень приятно смотреть, хорошая работа», – сказал Клопп.

    Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче 1/16 финала Кубка английской Лиги. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.09.2018 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 19:51

      Интересно будет посмотреть эту игру между двумя такими командами и их тренерами. "Ливерпуль" в деле видел несколько раз уже, а вот " Челси" пока не довелось.

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